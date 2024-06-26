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Küresel Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Rekor Seviyeye Ulaştı

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Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıl yüzde 24 artarak tarihin en yüksek ikinci rekor artışıyla 75,2 gigavata ulaştı. Çin ve Avrupa, sektördeki kapasite artışında lider konumda.

Küresel deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 24 yükselerek, tarihin en yüksek ikinci rekor artışıyla 75,2 gigavata ulaştı.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan Küresel Offshore Rüzgar Raporu 2024'e göre, geçen yıl ilave edilen deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 10,8 gigavat olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, bu dönemde deniz üstü rüzgar enerjisi endüstrisinde enflasyon, artan maliyetler ve tedarik zincirindeki belirsizlikler etkili oldu.

Buna rağmen tarihin en yüksek ikinci artışının yaşandığı bu alanda, küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 24 artarak 75,2 gigavata ulaştı.

Sektörde 6 yıl üstü üste kapasite artışında lider olan Çin, geçen yıl 6,3 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisini elektrik şebekesine dahil etti.

Avrupa 3,8 gigavatlık kurulu güç artışıyla rekor kırarken, rekorda en büyük katkıyı 833 megavatla Birleşik Krallık, 360 megavatla Fransa, 344 megavatla Danimarka, 257 megatla Almanya gerçekleştirdi.

Geçen yıl sonunda Asya 41 gigavat, Avrupa ise 34 gigavatlık kurulu güce ulaşan iki bölge oldu. Bu iki bölge tüm deniz üstü kapasitesinin yüzde 99,9'ünü temsil etti.

Rapora göre, küresel rüzgar enerjisi kurulu güç artışının 2028'de geçen yıldaki artışın üç katı olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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