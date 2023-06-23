Kurbanlık satışları düşük, besiciler maliyetleri karşılayamıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Bican, bu yıl kurbanlık satışlarının düşük olduğunu söyledi. Maliyetler arttığı için kurbanlık fiyatları yüzde 100 artmasına karşın fiyatların kendilerini memnun etmediğini ifade eden Bican, "Satışlar bu sene, geçen seneye göre çok düşük. Önceki senelerde danaya girenler, dana fiyatları yüksek olduğu için danaya giremiyor. Küçükbaş da alamıyor. Adam kesmiyor, 'pahalı' geliyor" dedi.

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Bican, bu yıl kurbanlık satışlarının düşük olduğunu söyledi. Maliyetler arttığı için kurbanlık fiyatları yüzde 100 artmasına karşın fiyatların kendilerini memnun etmediğini ifade eden Bican, "Satışlar bu sene, geçen seneye göre çok düşük. Önceki senelerde danaya girenler, dana fiyatları yüksek olduğu için danaya giremiyor. Küçükbaş da alamıyor. Adam kesmiyor, 'pahalı' geliyor" dedi.

Karacasu'da besicilik yapan 56 yaşındaki Hüseyin Bican, Kurban Bayramı yaklaşmasına rağmen kurbanlık satışlarının yetersizliğinden yakındı. Bican, "Bir kilo saman olmuş 5 lira, bir torba yem olmuş 380 lira, silaj olmuş bin lira. Vatandaş, alıp da hayvan besleyemiyor. Şimdi 30 hayvanım var benim evde; ama sattığım, yedirdiğim yemi karşılamıyor. 20 yıldır yapıyorum, en kötü sene bu sene" diye konuştu.

"BİZE DÜŞÜK, VATANDAŞA AĞIR GELİYOR"

Geçen sene 3 bin lira olan küçükbaş bir hayvanın bu sene 6-7 bin lira olduğunu kaydeden Bican, şunları söyledi:

"Şu zamanda maliyetlerimiz çok yüksek. Bir torba yem 380 lira oldu. Çiftçimiz şu anda mağdur durumda. Bir hayvan yetiştirmek kolay değil. Şu anda sattığımız hayvanların fiyatları bize göre düşük, ama vatandaşa yüksek geliyor. Çiftçi de haklı, vatandaşımız da haklı. Şu an evi kira olanlar, bir kurbanlık alıp kesemiyor. Çiftçimiz de haklı; bir torba yem 380 lira oldu, bir torba gübre bilmem kaç para oldu. Mahsullerimizin hepsi aşırı yağışlar sebebiyle bu sene arazilerimizde kaldı. Çiftçilerimiz mağdur durumda. Fiyatlardan hiç memnun değiliz. Arpa, buğday tarlada kaldı. Tütünlerimiz mahvoldu. Bu sebeple fiyatlar daha da artar. Artması da gerekiyor. Bir torba yem 380 lira olmuş. Ben, şu hayvanı 10 bin liradan aşağı nasıl vereyim? Veremiyorum. Vatandaşımıza da ağır geliyor, alamıyor. Bana düşük geliyor fiyat ama alıcıya ağır geliyor. Yüksek geliyor yani fiyat, alamıyor."

"SORUYORLAR AMA ALMIYORLAR"

Fiyatlar hakkında bilgi veren Bican, "Küçükbaş hayvan fiyatları 6 bin 500, 7 bin 500, 8 bin 500 şeklinde. 10 bin liraya kadar gidiyor, hayvanın boyuna göre. Ama vatandaş alamıyor. Yemler pahalı olduğu için pahalı geliyor. Geçen sene 3 bin 500, 4 bin civarındaydı. Bu sene yüzde 100 zam geldi diyebiliriz. Satışlar bu sene, geçen seneye göre çok düşük. Önceki senelerde danaya girenler, dana fiyatları yüksek olduğu için danaya giremiyor. Küçükbaş da alamıyor. Adam kesmiyor, 'pahalı' geliyor. Nazilli'ye gittim, Çamlıdere'ye gittim. Vatandaş fiyat soruyor, almak istiyor ama alamıyor. Ben, şimdi şu hayvanı 6-7 liraya nasıl vereyim, veremiyorum. Böyle olursa kalacak herhalde elimizde" diye konuştu.

"MALİYETLERİ KARŞILAMIYOR"

Maliyetleri hakkında da bilgi veren Bican, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir kilo saman olmuş 5 lira, bir torba yem olmuş 380 lira, silaj olmuş bin lira. Vatandaş, alıp da hayvan besleyemiyor. Şimdi 30 hayvanım var benim evde; ama sattığım, yedirdiğim yemi karşılamıyor. 20 yılıdır yapıyorum, en kötü sene bu sene. Sattığımız hayvanlar, yeygisini karşılıyordu, ama şu anda karşılamıyor. Boyuna cepten yediriyorum yani ben bunu. Emekliyim, aldığım emekli maaşı. Yem parası, silaj parası, saman parası döküyorum bunlara. Bunlardan bir karım yok ama ayrılamıyorum da. Bu sene mahsulümüz arazide kaldı. Fiyatlar daha da yükselir. Fiğ tarlada kaldı, arpa tarlada kaldı. Buğdayları zor alırız. Onu da alamazsak olay bitti. Pazartesi kalabalık vardı ama satışlar yine düşüktü."