Kurbanlık pazarında az sayıda hayvan bulunuyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurulan kurbanlık pazarında bu yıl geçen yıllara göre çok daha az kurbanlık olduğunu söyleyen besiciler, hayvancılık azalması ve yem fiyatlarındaki artışın sebep olduğunu belirtti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurulan kurbanlık pazarında bu yıl geçen yıllara göre çok daha az kurbanlık olduğunu söyleyen besici Yusuf Fındık, "Bakım az, hayvancılık azaldı bir de besi azaldı. Geçen sene burası hepsi doluydu bu sene çok az" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurulan kurbanlık pazarında sadece birkaç besicinin olması dikkat çekti. Besici Yalçın İspenoğlu, "Bir besleyen bir daha almadı, beslemedi zarar ediyorum diye. Onun için mal az beslendi ama bilmiyorum işte 2 gün var işte mal dağda başka yerde besleyen var mı, yok mu, gelecek mi mal, gelmeyecek mi onu da bilmiyorum. Geçen yıl doluydu tabi bu bugünlerde buralar hep doluydu" diye konuştu.

"MAL YOK, MAL KISITLI"

Hayvan besicisi Yusuf Fındık şöyle konuştu:

"Bakım az, hayvancılık azaldı bir de besi azaldı. Geçen sene burası hepsi doluydu, bu sene çok az. Yani kurnazlar biz arife günü, 1. bayram günü alacağız diyor ama hiç alamaz. Mal yok, mal kısıtlı. Millet dişi mal alır erkek mal bulamaz, çok az. Vatandaş biraz yüksek buluyor kilo fiyatını. 130 lira diyor adam ama fırsatçı. 115 lira normal 110-115 lira. Ben 54 yaşındayım üreticiyim ilk defa bu böyle. Dopdolu oluyordu şimdi hiç yok.

"YEM PAHALI, SAMAN PAHALI, AZ BESLEDİLER"

Başka bir hayvan üreticisi Yalçın İspenoğlu ise şunları söyledi:

"Hayvan besliyorum, bu sene hayvan yok besleyen olmadı. Sebebi yem pahalı saman pahalı. Adam besliyor kar edemiyor az beslediler. Bir besleyen bir daha almadı, beslemedi zarar ediyorum diye. Onun için mal az beslendi ama bilmiyorum işte 2 gün var işte mal dağda başka yerde besleyen var mı, yok mu, gelecek mi mal, gelmeyecek mi onu da bilmiyorum. Doluydu tabi bu saatlerde bugünlerde buralar hep doluydu."

Pazara kurbanlık almaya gelen bir vatandaş, "Kurbanlık almaya geldik ama kurbanlıkların fiyatı çok yüksek. Alamıyoruz işte gücümüz yetmiyor" dedi.