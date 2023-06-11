Kurban Bayramına sayılı günler kala Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık hayvan satışları hız kazandı. İlçede her hafta pazar günleri kurulan hayvan pazarında alıcı ve satıcılar bir araya gelerek sıkı pazarlıklarla kurbanlarını almaya başladı. Pazarda büyükbaş 30 bin ila 150 bin lira, küçükbaş ise 3 bin lira ile 12 bin lira arasında alıcı buluyor. Hayvan satıcıları pazarda daha çok küçükbaşa rağbet olduğunu belirtirken, büyükbaşlarda ise sadece fiyat sorulduğunu ifade etti. Öte yandan pazarın en büyük hayvanları olan Kemal Doğutaş'a ait birer tonluk 2 dana ise her biri 150 bin liradan alıcısını bekliyor. Büyükbaş satıcısı Hüseyin Erol, Şuhut'tan Sandıklı'ya kurbanlık satışı için geldiklerini söyledi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık hayvan satışları hız kazandı.

İlçede her hafta pazar günleri kurulan hayvan pazarında alıcı ve satıcılar bir araya gelerek sıkı pazarlıklarla kurbanlarını almaya başladı.

Pazarda büyükbaş 30 bin ila 150 bin lira, küçükbaş ise 3 bin lira ile 12 bin lira arasında alıcı buluyor.

Hayvan satıcıları pazarda daha çok küçükbaşa rağbet olduğunu belirtirken, büyükbaşlarda ise sadece fiyat sorulduğunu ifade etti.

Öte yandan pazarın en büyük hayvanları olan Kemal Doğutaş'a ait birer tonluk 2 dana ise her biri 150 bin liradan alıcısını bekliyor.

Büyükbaş satıcısı Hüseyin Erol, Şuhut'tan Sandıklı'ya kurbanlık satışı için geldiklerini söyledi.

Kemal Doğutaş da "Biz de bir ay önce başkasından aldık. Dananın bir tanesi bir ton 50 kilogram. Alıcısını bulursak satacağız." dedi.