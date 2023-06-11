Kurbanlık hayvan alırken nelere dikkat edilmeli?

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık hayvan alırken kulak küpelerinin tam olmasına, pasaport ve veteriner sağlık raporlarının bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca sağlıklı hayvanların seçilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, küçükbaş kurbanlıklara büyük talep olduğunu söyledi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık olarak satın alınacak hayvanların kulak küpelerinin tam olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Büyükbaş hayvanların pasaportlarının ve başka ilden getirilmişse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor, küçükbaş hayvanların ise nakil belgeleriyle veteriner sağlık raporlarının olması önemlidir." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık pazarlarının kurulduğunu ve satışların başladığını dile getirdi.

Kurbanlık hayvan satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu vurgulayan Çelik, "Hayvanların mutlaka kulak küpelerinin tam olması gerekir. Kurbanlık hayvan alırken, vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Kayıt Sistemi olan TÜRKVET mobil uygulamasından küpe numarası, ırk, yaş ve cinsiyet gibi bilgileri kontrol edebilir. Büyükbaş hayvanların pasaportlarının ve başka ilden getirilmişse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor. Küçükbaş hayvanların ise nakil belgeleriyle veteriner sağlık raporlarının bulunması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, kurbanlık olarak sağlıklı hayvanların seçilmesi gerektiğinin altını çizerek, kurbanlık vasfına sahip olabilecek sağlıklı hayvan özelliklerini şöyle anlattı:

"Kurbanlık vasfındaki hayvanların bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak koyun ve keçilerde bir yaşındakilerle aynı cüsseye sahip, semiz ve gösterişli altı aylığın üzerindeki hayvanlar da kurbanlık olabilir. Burada önemli olan hayvanın sağlıklı olmasıdır. Gövde her yönden dolgun, vücut çıkıntıları belirsiz, iyi besili, uzuvları tam, bakışları canlı, tüyleri parlak, derisi yumuşak ve elastiki yapıda olması önemli. Hasta, zayıf, düşkün, göz, burun, ağız ve meme bölgelerinde anormal akıntılar görülen, topallayan, gözleri kör, boynuzları kırık, dişleri dökülmüş, dış parazitli veya uyuz belirtileri olan, deride çeşitli benek, açık yara görülen, meme bölgesinde şişkinlik veya renk değişimi olan hayvanların kurban edilmemesi gerekir."

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gebe ve damızlık vasfı taşıyan dişi hayvanların kurban edilmesinin yasaklandığını anımsatan Çelik, zorunlu kesimler dışında hayvan varlığının devamı açısından öncelikli olarak erkek hayvanlar veya damızlık vasfı taşımayan dişi hayvanların kurbanlık için tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Küçükbaş kurbanlıklara büyük talep var

Çelik, yem fiyatları, akaryakıt ve diğer giderlerin arttığına dikkati çekerek, maliyet artışlarının da bu yıl kurbanlık fiyatlarını yükselttiğini belirtti.

Vatandaşların kurbanlık seçimini bütçelerini de dikkate alarak yaptığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Küçükbaş ile büyükbaş kurbanlık hayvanların fiyat farkı bu sene daha da açıldı. Küçükbaş hayvan fiyatları pazarlarda yaklaşık 5 - 8 bin lira arasında değişiyor. Küçükbaşta canlı baskül kilogram fiyatı 120 – 150 lira arasında seyrediyor. Fiyatların geçen yıla göre artması nedeniyle bu yıl büyükbaş kurbanlıklara talebin daha az olduğunu gözlemliyoruz. Vatandaşlarımız bütçe imkanları doğrultusunda küçükbaş kurbanlıklara daha çok ilgi gösteriyor. Bu yıl küçükbaşa büyük talep var."