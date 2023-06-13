Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde denetimleri artırarak, kurbanlık hayvanların sevk işlemlerini dikkatle takip ediyor. Satın alınacak kurbanlık hayvanın bilgileri, küpe numarasıyla 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Hayvanların sağlıklı olup olmadığı, veteriner sağlık raporunun olup olmadığı, büyükbaş hayvanların pasaportlarının (kimlik belgesi), küçükbaş hayvanların nakil belgesinin olup olmadığı, hayvanların kimlik bilgileri ile uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Trakya'ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor. Sadece İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevki yapılıyor.

Kurbanlık bilgileri 'TarımCebimde' uygulamasından sorgulanabiliyor

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Kurban Bayramı öncesinde denetimler artırıldı. Kurbanlık sevk işlemleri dikkatle takip edilirken; satın alınacak kurbanlık hayvanın bilgileri, küpe numarasıyla 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış yaşanırken; özellikle büyük şehirlere yüksek miktarda kurbanlık hayvan sevki sürüyor. Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce kurbanlık hayvan sevklerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması ve kurallara harfiyen uyulması için İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine talimat gönderildi. Talimatta, kurbanlık hayvan sevklerinin kontrol ve denetiminde il/ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlığı ve belediye zabıtası ile sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak yol kontrol ve denetim sayılarının artırılmasının önemine işaret edildi. Kurban satış yerlerinde yapılacak denetimlerin özellikle Kurban Bayramı'ndan önceki süreçte yoğunlaştırılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğinin sağlanması ve kurban hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesinin de önemine dikkat çekildi.

Şap hastalığı ile koyun ve keçi vebası hastalığından korunmuş bölge olması dolayısıyla, alınan tedbirler kapsamında Trakya'ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor. Sadece İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevki, Bakanlıkça yayımlanan ilgili genelgelerde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Avrupa yakası dahil İstanbul'a 13 Haziran'dan itibaren kurban girişleri yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mobil uygulaması 'TarımCebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor. 'TarımCebimde' uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor.

Görüntü dökümü:

- Yol denetimleri

- Ekiplerin çalışması

- Taşınan kurbanlıklar

Haber: ANKARA,