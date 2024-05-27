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Kurbanlık arzında sıkıntı yaşanmayacak

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Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, geçen yıllardaki kesim sayıları ölçü alındığında bu yıl kurbanlık arzında herhangi sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Hacıince, kurbanlık fiyatlarının arz talep dengesine göre oluşacağını ve bayram tatilinin uzunluğunun talebe etki edeceğini söyledi.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, geçen yıllardaki kesim sayıları ölçü alındığında bu yıl kurbanlık arzında herhangi sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.

Hacıince, yazılı açıklamasında, çobanlar, yetiştiriciler, kasaplar, nakliyeciler, hayvan pazarlarındaki seyyar satıcılar ve kesimhaneler göz önünde bulundurulduğunda yaklaşan Kurban Bayramı'nın oluşturduğu ekonominin büyük olduğuna işaret etti.

Bayram öncesi saha araştırması yaptıklarını bildiren Hacıince, şu ifadeleri kullandı:

"Yetiştiren ve satan kesimlerin kurbanlık temininde sıkıntı yaşamadığı ve yeterli sayıda kurbanlık hayvanı satışa hazır bir şekilde beklettiği tespit edilmiştir. Bunun yanında vekaleten kurban kesim hizmeti veren vakıf ve derneklerin de kurbanlık tedariklerini tamamlayarak hisse bedellerini açıkladığı görüldü. Kısaca söylemek gerekirse geçtiğimiz yıllardaki kesim sayıları ölçü alındığında bu yıl için kurbanlık arzında herhangi sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığı kanaatine varılmıştır."

"Bayram tatilinin uzunluğu talebe etki ediyor"

Hacıince, İstanbul dışındaki bütün büyük şehirlere kurbanlık sevklerinin başladığına dikkati çekerek, İstanbul'a yapılacak sevklerin bayrama 15 gün kala başlayacağını kaydetti.

Kurbanlık fiyatlarının arz talep dengesine göre oluşacağının altını çizen Hacıince, "Fiyatlar, kilogram başına 150-300 lira arasında değişiyor. Kurbanlık hayvanlara talep oluşumunda vatandaşlarımızın alım gücü ve vekalet kurban fiyatı ile pazardaki kurban fiyatları arasındaki makas etkili olacaktır. Bayram tatilinin uzunluğu da talep oluşumuna etki eden diğer bir faktördür." dedi.

Hacıince, Kurban Bayramı'nda sakatat ve deri israfının da yaşandığına işaret ederek, kesim yapanlara bu konuda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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