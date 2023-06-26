Kurban satıcıları arefe ve bayramı bekliyor

Elazığ'da kurban bayramına sayılı günler kala, besiciler satışların az olması nedeniyle dört gözle arefe ve bayramın birinci gününü bekliyor. Fiyatların geçen seneye oranla arasında çok bir fark olmadığı belirtilirken, satışların ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

- Kurban satıcıları dört gözle arefe ve bayramı bekliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramına sayılı günler kala,besiciler kurbanlık koyunlarını satmak için hayvan pazarında yerini alırken, satışların olmaması besicileri düşündürmeye başladı.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Elazığ'da da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar besledikleri kurbanlıkları satmak için hayvan pazarına getirdi. Bu sene geçen seneye oranla satışların az olduğunu aktaran besiciler, fiyatların geçen seneye oranla arasında çok bir fark olmadığını belirtti. Öte yandan satmak için getirdikleri hayvanlarda istedikleri satışı gerçekleştiremeyen besiciler, dört gözle arefe ve bayramın birinci gününü beklemeye başladı.

Kurbanlıkların pahalı olmadığını belirten kurban satıcısı Erol Duran, "Geçen sene ile kurban fiyatlarında bir milyar civarında fark var. O da normaldir. Buraya 300 tane hayvan ile geldim. Hayvanlar satılıyor çünkü pahalı değil. En iyi kurbanlık 9 milyar. Bugün Şerife günü olduğu için çok satış yok bizde arefe gününü ve bayramın birinci gününü bekliyoruz. Milletin yeri olmadığı için aldıkları kurbanlıkları bekletemiyorlar. Bundan dolayı bizde bayramın birinci günü ve Arife gününü bekliyoruz" dedi.

Satışların durgun olduğunu aktaran Fatih Yıldız, "Ama ilerleyen günlerde arefe günü ve bayramda satışlarımız inşallah patlayacaktır. Biz buranın yerlisiyiz. Sürekli buraya hayvan getiriyoruz. Dışarıdan gelen besiciler de çok koyun getirmiyorlar çünkü yerleri yok. Biz Arife gününden itibaren satışların olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.