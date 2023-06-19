Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan satışları hızlandı. Sultangazi kurban pazarında bazı çadırlarda hayvan satışları tükenirken büyükbaş hayvan satışları 50 bin lira ile 180 bin lira arasında yapılıyor.

Kurban pazarında satışlar hızla devam ediyor

-Büyükbaş kurbanlıklar 50 bin lira ile 180 bin lira arasında satışa sunuldu

Sultangazi kurban pazarında 180 bin liradan satışa sunulan en büyük hayvanın ağırlığı 1 ton 180 kilo

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan satışları hızlandı. Sultangazi kurban pazarında bazı çadırlarda hayvan satışları tükenirken büyükbaş hayvan satışları 50 bin lira ile 180 bin lira arasında yapılıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında satışlar hızla devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen hayvanlar, İstanbul'un en büyük kurban pazarlarından birisi olan Sultangazi kurban pazarında hayvanlar satılmaya başlandı. Bazı çadırlarda hayvanların başında pazarlık devam ederken, bazılarında ise kurbanlık bitti yazısı dikkat çekti. Pazarda bu sene büyükbaş kurbanlıklar 50 bin lira ile 180 bin lira arasında satılıyor. Kurban pazarının son durumu dron ile havadan görüntülendi.

"Kurbanlık 50 bin liradan başlıyor 150 bin liraya kadar var"

Çankırı da besicilik yapan Serkan Serkal, " 86 tane hayvan getirdim. 58 tanesi sattım. Satışlar çok güzel gidiyor. Fiyatlar geçen sene göre 2 katına çıkıyor. Ama vatandaşta kurbanı alıyor. Kurbanlık 50 bin liradan başlayıp 150 bin lira kadar var. En büyük hayvanımız 1 ton 180 kilodur. Bu hayvana 180 bin lira istiyoruz. Son güne kalan müşteriler kurban bulamayacaklar. Bu senede yasacaklar" şeklinde konuştu.

"330 hayvan getirdik 200 tanesi satıldı"

Hayvan satıcısı olan Murat Yiğit, " 330 hayvan getirdik. 200 tanesi satıldı. Kurbanlıklar 60 bin liradan başlayıp 140 bin lira kadar vardır. Az önce 59 bin lira bir hayvan satıldı. Eski müşterimiz olduğu için öyle verdik. Satışlar iyi" ifadelerini kullandı.

"60 bin lira ile 145 lira arası satış yapıyorum"

Kastamonu'da besici olan Emin Karabakal, " 78 tane hayvan getirdik. 13 tane sattım. Satışlardan memnunum. 60 bin lira ile 145 lira arası satış yapıyorum. Belediye hizmetinden çok memnunuz. Bu pazardan hayvanı satmadan hiçbir zaman gitmedim" dedi.