Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar otobüs bileti bulmakta zorluk çekerken, otobüs firması yetkilileri ise artan maliyetlerden dolayı ek sefer koyamadıklarını ifade etti.

"YAKLAŞIK YÜZDE 70-75 ORANINDA SEFERLERDE ARTIŞ OLDU"

"HATAY'A, ADANA'YA 700 LİRA KURTARMIYOR"

"SIKINTI YAŞAMAMAK İÇİN BİLETİMİZİ ERKEN ALDIK'

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen Hakan Kırdar, "Bayram tatili için Gökçeada'ya gidiyoruz. Biz biletimizi erken aldığımız için bulmakta sıkıntı yaşamadık. Ama otogardaki kalabalıktan yoğunluk belli oluyor, herkes bayramda bir yerlere kaçmak istiyor. 9 günde olsa tatilin keyfini çıkarmak istiyorlar. Sıkıntı yaşamamak için dönüş biletini de ayarladık, fiyatlar tabi ki geçmiş yıllara göre biraz fazla ama yapacak bir şey yok tatilsiz de olmuyor." dedi.