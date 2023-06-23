Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Otogarı'nda yoğunluk

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar otobüs bileti bulmakta zorluk çekerken, otobüs firması yetkilileri ise artan maliyetlerden dolayı ek sefer koyamadıklarını ifade etti.

"YAKLAŞIK YÜZDE 70-75 ORANINDA SEFERLERDE ARTIŞ OLDU"

"HATAY'A, ADANA'YA 700 LİRA KURTARMIYOR"

"SIKINTI YAŞAMAMAK İÇİN BİLETİMİZİ ERKEN ALDIK'