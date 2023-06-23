Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Otogarı'nda yoğunluk
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan ayrılmak isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seferlerde artış yaşanıyor. Ancak artan maliyetler nedeniyle otobüs firmaları ek sefer koyamıyorlar.
9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar otobüs bileti bulmakta zorluk çekerken, otobüs firması yetkilileri ise artan maliyetlerden dolayı ek sefer koyamadıklarını ifade etti.
"YAKLAŞIK YÜZDE 70-75 ORANINDA SEFERLERDE ARTIŞ OLDU"Artan maliyetlerden dolayı ek sefer koyamadıklarını söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Sadece Kurban Bayramı değil, üniversiteler kapandı, sınavlar bitti, okullar bitti, tatil başladı. Yaz tatili ve Kurban Bayramı aynı tarihlere denk geldi. Geçen hafta yoğunluk başladı, bu hafta artarak devam ediyor. Örnek verecek olursak İstanbul Otogarı'ndan günde 1000-1100 araç çıkarken bugün 1750'lere çıktı. Yaklaşık yüzde 70-75 oranında seferlerde artış oldu. Aslında talep çok fazla, talebi karşılayacak otobüs de var ama sefer yapamıyoruz. Çünkü maliyetler çok arttı. Takdir edersiniz son dönemlerde akaryakıta gelen zamlar hesaba katılmamıştı. Firmalarımız 3-4 ay önce aldıkları fiyatları 4 ay süreyle uygulamak zorunda. Onun için ek seferlerin gidişi dolu ancak dönüşü boş olduğu için firmalarımız imtina ediyorlar. Fazla sefer yapmak istemiyorlar. Çünkü gidiş-dönüşün maliyetini alınan ücret karşılamıyor. Ulaştırma bakanlığından bir izin istedik, bir sefere mahsus bu artan maliyetler, asgari ücret, işçilik ücretleri çok arttı. Otoyollar, köprüler, otogarlar, her şeyin maliyeti artarken biz 4 ay süreyle fiyatlarımızı sabit tutmak zorundayız. Gidiş- dönüş seferi yapamıyor, dolayısıyla ulaşım taleplerini karşılayamıyoruz. Yani pandemi öncesine döndüğümüzde bugün otogardan çıkması gereken araç sayısı 2800-3000 araç olması gerekirken sadece 1750-1800 araç çıkabiliyor." dedi.
"HATAY'A, ADANA'YA 700 LİRA KURTARMIYOR"Turizm firması yetkilisi Şabettin Laçin ise, "Pandemiden dolayı insanlar güzel bir bayram yapamadılar çünkü 2 sene pandemi oldu, ardından deprem oldu. Ondan dolayı bu bayram okulların kapanmasıyla beraber iyi geçiyor. Sefer yaptırmak için otobüs bulamıyoruz. Tek yönlü yoğunluk olduğu için otobüsler gitmiyor. Hatay'a, Adana'ya 700 lira kurtarmıyor. Mazot çok pahalı, masraflar çok pahalı otobüs bulamıyoruz maalesef. Yolcular dertli ama biz onlardan daha çok dertliyiz." şeklinde konuştu.
"SIKINTI YAŞAMAMAK İÇİN BİLETİMİZİ ERKEN ALDIK'Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen Hakan Kırdar, "Bayram tatili için Gökçeada'ya gidiyoruz. Biz biletimizi erken aldığımız için bulmakta sıkıntı yaşamadık. Ama otogardaki kalabalıktan yoğunluk belli oluyor, herkes bayramda bir yerlere kaçmak istiyor. 9 günde olsa tatilin keyfini çıkarmak istiyorlar. Sıkıntı yaşamamak için dönüş biletini de ayarladık, fiyatlar tabi ki geçmiş yıllara göre biraz fazla ama yapacak bir şey yok tatilsiz de olmuyor." dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi