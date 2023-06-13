Kurban Bayramı öncesinde hayvan denetimleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde hayvan denetimlerini artırdı. Kurbanlık hayvanların sevk işlemleri dikkatle takip edilirken, TarımCebimde mobil uygulaması üzerinden hayvanların bilgileri sorgulanabiliyor. Denetim ve kontrol ekipleri tarafından hayvanların sağlık durumları, aşıları, kimlik bilgileri ve belgeleri kontrol ediliyor. Trakya'ya hayvan sevki yapılmıyor. İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevki belirli kriterler çerçevesinde yapılıyor. Vatandaşlar TarımCebimde uygulaması ile hayvanların bilgilerini sorgulayabiliyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Kurban Bayramı öncesinde denetimler artırıldı. Kurbanlık sevk işlemleri dikkatle takip edilirken; satın alınacak kurbanlık hayvanın bilgileri, küpe numarasıyla 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış yaşanırken; özellikle büyük şehirlere yüksek miktarda kurbanlık hayvan sevki sürüyor. Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce kurbanlık hayvan sevklerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması ve kurallara harfiyen uyulması için İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine talimat gönderildi. Talimatta, kurbanlık hayvan sevklerinin kontrol ve denetiminde il/ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlığı ve belediye zabıtası ile sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak yol kontrol ve denetim sayılarının artırılmasının önemine işaret edildi. Kurban satış yerlerinde yapılacak denetimlerin özellikle Kurban Bayramı'ndan önceki süreçte yoğunlaştırılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğinin sağlanması ve kurban hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesinin de önemine dikkat çekildi.

Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mobil uygulaması 'TarımCebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor. 'TarımCebimde' uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor.