Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kurban Bayramı'na az bir süre kurban satış yerlerinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Pazartesi gününden itibaren alıcılarını bekleyecek olan kurbanlıklar bayram öncesi hayvan pazarında görücüye çıktı.

Hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olan "Yaylacık" isimli 1 ton 200 kiloluk tosun alıcısını bekliyor. Pazarda küçükbaş kurbanlıkların fiyatı ise 2 bin TL'den başlayıp 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. Şampiyonu 70 bin TL'ye satmayı düşündüklerini ifade eden besici Ali Sarıca, "Büyükbaş hayvanlarımızın 8 aydan bu yana bakımını yapıyoruz. Şu an için pazarın en büyük hayvanının sahibiyim. Adını 'Yaylacık' koyduk. Yaylacık adlı kurbanlığın canlı ağırlığı 1 ton 200 kilo geliyor. Genel olarak pazardaki fiyatlar geçen seneden haliyle yem fiyatlarından dolayı bira daha yüksek. Her şey pahalılaştı. Yem, gübre ve maliyetler çok arttı. Bu da fiyatlara yansıdı.Şu an itibariyle satışlar iyi. En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı 15 bin TL'den başlayıp, 70 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi.Bu arada küçükbaş kurbanlıkların ise pazarda fiyatlarının bin 700 TL ile 5 bin TL arasında değiştiği görüldü. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi