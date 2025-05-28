Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Arttı: 11 Milyon TL Cezai İşlem

İZMİR'de Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen fahiş fiyat ve etiket denetimleri, Kurban Bayramı öncesi artırıldı. Bakanlık ekipleri İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yaptı. Çok sayıda marketi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp, satılmadığını kontrol ederek, raflardaki etiket ile kasa fiyatları arasında fark olup, olmadığını inceledi. Meyve ve sebze reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

'DENETİMLER DAHA DA SIKLAŞTIRILMIŞTIR'

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimizde müdürlüğümüzün ekiplerince düzenli bir şekilde her gün haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticarete ilişkin görev alanımızdaki tüm mevzuat uyarınca yaygın ve yoğun bir denetim uygulanmaktadır. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığımız denetimler daha da sıklaştırılmıştır. Bayramı fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yapan işletmeler denetim ekiplerimizce tespit edilmekte ve tespit ettiğimiz işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmektedir. Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulamaktadır" denildi.

11 MİLYON 378 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan yine eş zamanlı olarak müdürlük personelimizce fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife ve menü denetimleri gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda İzmir'de yılbaşından bugüne 10 binin üzerinde işletmenin yaklaşık 300 bini ürünü fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş olup, tespit edilen aykırılıklara 11 milyon 378 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda çalışmalarımıza ve denetimlerimize ara vermeden devam edilecektir."

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,