Kurban Bayramı Öncesi E-Ticarette Talep Artışı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tüketicilerin, derin dondurucu, kıyma makinesi, saklama kabı, bıçak, kesme tahtası gibi ürünlere ilgisi artıyor.

Kurban Bayramı dönemi ve haziran ayında e-ticaret hacminin 300-350 milyar lira aralığında gerçekleşmesini bekleyen sektör temsilcileri, e-ticaret sektörünün yılın en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kurban Bayramı yaklaşırken, tüketicilerin alışveriş tercihlerinin bayram hazırlıkları ve tatil ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini bildirdi.

Bu dönemde özellikle mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan, işlevsel ürünlere olan talepte belirgin bir artış yaşandığına dikkati çeken Çevikoğlu, "Öne çıkan ürünler arasında derin dondurucu, kıyma makinesi, bıçak seti, düdüklü tencere, buzdolabı poşeti ve kolonya gibi doğrudan bayram hazırlıklarına yönelik ürünlerin yanı sıra züccaciye, küçük ev aletleri ve beyaz eşya grupları da dikkat çekiyor." diye konuştu.

Çevikoğlu, kurban etlerinin hijyenik ve pratik şekilde işlenmesine yönelik çözümlerin tüketici tercihlerinde belirleyici olduğunu söyleyerek, yazlık evler ve bayram sofralarına yönelik alışverişlerde de fonksiyonel mutfak gereçlerinin öne çıktığını dile getirdi.

Haziran ayının Kurban Bayramı sonrasında okulların kapanışıyla birlikte özellikle yaz tatiline yönelik alışveriş ihtiyaçlarının da karşılandığı bir ay olacağını ifade eden Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Haziran ayı aynı zamanda Babalar Günü alışverişlerine de sahiplik edecek. Kurban Bayramı dönemi ve haziran ayında, Türkiye genelinde e-ticaret hacminin 300-350 milyar lira aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz. Temel ihtiyaçlar, tatil hazırlıkları, hediyelik ürünler ve mevsimsel taleplerin birleştiği bu süreçte, e-ticaret sektörü yılın en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor."

"Temizlik ve ikram hazırlığına katkı sağlayan küçük ev aletlerine ilgi artıyor"

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, küçük ev aletleri sektörünün tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştıran, zaman kazandıran ve hayatın konforunu artıran ürünleri geniş bir yelpazede sunduğunu belirterek, söz konusu ürünlere yönelik taleplerin de dönemsel olarak arttığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan ürünlerde belirgin bir talep artışı gözlemlendiğine işaret eden Biçer, "Özellikle kıyma makineleri, doğrayıcılar, mutfak robotları, blender setleri gibi gıda hazırlama süreçlerini kolaylaştıran ürünlerde satışlar, normal dönemlere göre önemli ölçüde artıyor. Bu dönemde tüketiciler, bayram hazırlıklarını daha pratik hale getirmek için fonksiyonel ürünlere yöneliyor. Ayrıca bu ürünler, aile büyüklerine hediye ediliyor." ifadelerini kullandı.

Biçer, Kurban Bayramı özelinde kıyma makineleri ve doğrayıcıların öne çıktığını kaydederek, "Bayramlar aynı zamanda aile ziyaretlerinin yapıldığı ve geniş sofraların kurulduğu günler olduğu için mutfakta zaman kazandıran, temizlik ve ikram hazırlığına katkı sağlayan küçük ev aletlerine ilgi artıyor. Bu dönemlerde gıda hazırlama ürünlerini çay ve kahve makineleri ile soğuk içecek hazırlamayı kolaylaştıran ev aletleriyle, temizlik grubu ürünleri takip ediyor." diye konuştu.

Dijital kanallardaki satışlar ve tüketicilerin fonksiyonel ürün arayışlarının küçük ev aletleri sektörünü desteklediğini vurgulayan Biçer, yılın ikinci yarısında okula dönüş ve kasım ayına özel indirim dönemlerinde daha güçlü bir performans beklediklerini sözlerine ekledi.