Kurban Bayramı öncesi derin donduruculara talep arttı

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala derin donduruculara talep arttı. Bayramda kesilen etleri saklamak isteyenler derin dondurucu satın almaya başladı.

Derin dondurucular her sene Kurban Bayramı öncesi ilgi görüyor. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, kalan etleri en iyi şekilde saklayabilmek için derin donduruculara talebi artırıyor. Yiyeceklerin bozulmadan saklanması için kullanılan derin dondurucular bu sene de yoğun ilgi gördü. Satıcılar çeşitli kampanyalarla farklı özelliklerdeki derin dondurucuları satışa sundu. Bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar derin dondurucuları yoğun ilgi gösterdi.

Beyaz eşya satıcısı Serhat Karabulut, "Bayram öncesi diğer dönemlere göre satışlarda artış oluyor. Etleri saklayacakları yer arayan vatandaşlar talep gösteriyor. Şu an için fiyat kampanyaları mevcut. Bu sebeplerle talep arttı. Derin dondurucular çekmeceli ve sandık tiplerine göre çeşitlere ayrılıyor. 5 bin 500 lira ile 8-9 bin arasında değişiyor" dedi.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Karabulut, "Vatandaşlar derin dondurucu alırken garanti şartlarına dikkat etsinler ve dolabı koyacakları yerin ölçüsüne göre ürün seçsinler. Bilinen, güvenilir satıcıları tercih etsinler" diye konuştu.