Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Alırken Dikkat!

Bayram öncesi uzmanından önemli uyarı: Yanlış bileyleme sağlığı bozabilir

SİVAS - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda yoğun mesai başladı. Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri, yanlış yapılan bileylemenin insan sağlığını bozabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması, bıçakçılara olan ilgiyi de artırdı. Bıçak siparişlerini yetiştirmek için günün erken saatlerinde işbaşı yapan ustalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışıyor. Müşterilerine kaliteli ürün satmak isteyen bıçak ustaları, büyük bir özenle hazırladıkları bıçakları satışa sunuyor.

Sivas'ta uzun yıllardır bıçakçılık yapan Emre Göçeri, bir kurban bıçağında olması gereken özellikleri sıraladı. Yanlış bileylemenin riskli olduğuna dikkat çeken Göçeri, bileyleme yapılırken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bıçak alırken nelere dikkat edilmeli

Bıçak satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta olduğunu söyleyen Emre Göçeri, "İnsanlar bıçak alırken, bıçağın sertlik derecesi diye bir şey olduğunu bilmiyor olabiliyor. Normal bir insan, çeliğini gördüğünde bıçağın kaliteli olup olmadığını anlar. Bıçağın ağız açılımına dikkat edilmesi gerekiyor. Son zamanlarda gizli ağız dediğimiz, sadece ağıza kalem ağzı denilen bir ağız açılıyor. Bu yapılan işlem, bıçağın kesmemesine sebep oluyor. Eski Sivas bıçaklarına baktığımızda, geriden uygulanan bir ağız açma işlemi vardı. Bu işlem, Türkiye'nin her tarafında zor bir ağız açılımıdır. Bunu yapmadıkları için, bıçaklar maalesef çabuk köreliyor" dedi.

"Yanlış bileyleme işlemi sağlığınızı bozabilir"

Yanlış bileyleme yapılan bıçağın kansere neden olabileceğine dikkat çeken Göçeri, "Ben bileylemeyi her zaman ağır bir şekilde yaparım. Paranın bir önemi yoktur, vakit bizim için değerlidir. Müşteriyi memnun etmemiz ve bir sonraki bayramda da bizi tercih edip gelmesini sağlamalıyız. Bıçakları kömür ocağı ile ağır bir şekilde, ısı işlemini kaçırmadan yavaş bileylememiz gerekiyor. Çok sert taşlarda bileylemememiz şarttır. Eğer bıçak değersiz bir ustanın elinde bileyleme olduysa ve ısınma noktası ortalama 300 santigrat derece üstüne çıktıysa, o bıçak çöptür. Biz bu durumun yaşanmaması adına Oksijen ve PH seviyesi yüksek su kullanıyoruz. Bu duruma dikkat etmeyen kişiler bıçağı yaptığında 'Klav' denilen ürün çeliğe yapışıyor. Bu bıçağı alan annemiz, ablamız bıçağı mutfağa götürdüğünde bazen temizlemeden bırakıyor. Bu bıçak et ile temas ettiyse, ilerleyen zamanda vücutta ödem yaparak kansere çeviriyor. Yurtdışından gelen ve Türkiye'deki gurbetçilerden çok talep var. Şimdiden bizi arayıp ürünlerini bir an önce ayırmamızı istiyorlar" şeklinde konuştu.