Kurban Bayramı nedeniyle Trabzon Balık Hali sessizliğe büründü

Kurban Bayramı nedeniyle Trabzon Balık Hali sessizliğe büründü
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Kurban Bayramı nedeniyle Trabzon Balık Hali sessizliğe büründü
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Kurban Bayramı'nın etkisiyle Trabzon'da balık satışları durakladı. Balıkçı esnafı, bayram dolayısıyla talebin düşmesiyle satışların neredeyse durma noktasına geldiğini ifade etti. Esnaflar, bayram sonrası satışların artmasını bekliyor.

Balık hali sessizliğe büründü

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaş balığa rağbet etmeyince balık hali en sakin günlerini yaşıyor

TRABZON - Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte balık satışlarında durgunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nda ete olan ilgi balığa karşı talebi azaltınca Trabzon balık hali en sakin günlerini yaşıyor.

Balıkçı esnafı, hem balık tedarikinde yaşanan azalma hem de şehirdeki nüfusun düşmesi nedeniyle satışların neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek bayram sonrasını beklediklerini söylediler.

Balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, bayram dolayısıyla az miktarda balık geldiğini belirterek, "Satışlarımız pek yok diyebiliriz. Şu an bayram dolayısıyla çok az balık geliyor dolasıyla randımanlı balık yok. Şu an en bol balık barbun. Fiyatlarımız bayram öncesinin aynısı değişen bir şey yok. Vatandaşın çoğu köyünde şehir içinde potansiyel bir kalabalık yok. Dolayısıyla satışlarımız durgun. Bayramdan sonra mesai başlayacak o zaman kalabalık olur, satışlarımız eski seviyesine çıkar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Ekonomi
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