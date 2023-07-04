Kurban Bayramı'nda Ulaşım İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demir yolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısının yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, seyahat istatistiklerini paylaşarak Türkiye'nin konforlu ve güvenli ulaşım ağlarıyla donatıldığını vurguladı. Ayrıca, hava yollarında 7,9 milyon yolcu taşındığı ve fahiş fiyat uygulayan firmalara 3,2 milyon lira idari para cezası verildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demir yolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısının yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük tatil dönemine ilişkin seyahat istatistiklerini paylaştı.

Söz konusu tatil dönemindeki hareketliliğe dikkati çeken Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demir yolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısı yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleşti." değerlendirmelerinde bulundu.

Uraloğlu, yaşanan ulaşım sektöründeki yoğunluk ve hareketliliği kavimler göçüne benzeterek, Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek standartlı ulaşım ağlarıyla donattıklarını vurguladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 3,3 milyon, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 3,9 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran-2 Temmuz'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) 3 milyon 288 bin 89, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 796 bin 455, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan (Osmangazi Köprüsü dahil) 3 milyon 887, Osmangazi Köprüsü'nden 854 bin 224, Malkara-Çanakkale Otoyolu'ndan 162 bin 146 araç geçişi oldu.

Aynı dönemde, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 173 bin 6, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 795 bin 985, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 179 bin 971, Bolu Dağı Tüneli'nden de 942 bin 245, otobanlardan toplam 383 bin 720 araç geçişi sağlandı.

Yaklaşık 7,9 milyon yolcu hava yollarıyla seyahat etti

Türkiye genelindeki havalimanlarında aynı tarihlerde 54 bin 124 uçak trafiği, 7 milyon 882 bin üstünde yolcu trafiği gerçekleşti.

En çok uçuş ve yolcu trafiği toplam 15 bin 415 uçuş ve yaklaşık 2 milyon 410 bin misafir ile İstanbul Havalimanı'nda oldu.

İstanbul Havalimanı'nda tatilin son günü olan 2 Temmuz'da yeni bir rekora imza atıldı. Pazar günü 1642 uçuş gerçekleştirilirken, yaklaşık 266 bin yolcu taşınarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Antalya Havalimanı'nda son 10 günde 10 bin 291 uçak trafiği gerçekleşti, 1,7 milyonun üstünde misafir ağırlandı. 1 Temmuz'da Antalya Havalimanı'nda gerçekleşen yaklaşık 200 bin yolcu sayısıyla tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda, 2 bin 265 uçak trafiği gerçekleşti, yaklaşık 238 bin yolcuya hizmet verildi. 2 Temmuz'da yaklaşık 30 bin yolcu sayısıyla 2023'ün en yüksek rakamına ulaşıldı.

Muğla Dalaman Havalimanı'nda 2 bin 359 uçak trafiği kaydedildi. Bu havalimanında yaklaşık 281 bin yolcuya hizmet verildi. 26 Haziran'da 34 bin 647 yolcu sayısıyla 2023'ün en yüksek rakamına ulaşıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, 2 bin 862 uçak trafiği gerçekleşti, 389 binin üstünde yolcuya hizmet verildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, 2 bin 317 uçak trafiği, yaklaşık 355 bin yolcu taşıması kayıtlara geçerken, Trabzon'a 12 farklı ülkeden uçuş gerçekleşti, 30 Haziran'da 145 uçak trafiğiyle en yüksek rakama ulaşıldı.

Demir yollarında ise YHT ile 343 bin 658, ana hat trenlerle 162 bin 863 ve bölgesel trenlerle birlikte de 320 bin 906 olmak üzere toplam 827 bin 427 yolcu taşındı.

Fahiş fiyat uygulayan firmalara 3,2 milyon lira idari para cezası

Terminallerden ve turizm seyahat firmalarından toplam 6 milyon 115 bin 294 kişiye otobüs bileti satıldı.

Kurban Bayramı süresince 1393 işletme ve 5 bin 18 otobüs denetlendi, 6 bin 155 fahiş fiyat uyarısı yapıldı, 861'ine idari para cezası kesildi. Yolcu biletlerine fahiş fiyat uygulayan firmalara toplam 3 milyon 182 bin 8 lira idari para cezası verildi.