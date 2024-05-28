Üye Girişi
Haberler

Kurban Bayramı'nda Otobüs ve Uçak Bilet Satışları Artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biletbayisi.com, 14-23 Haziran tarihleri arasındaki otobüs ve uçak bilet satış oranlarını yayımladı. Şirketin verilerine göre, otobüs biletlerindeki satışlar yüzde 70 artarken, yurt içi uçak bilet satışları yüzde 210 oranında arttı. Bayram tatili için en çok tercih edilen varış noktaları İzmir, Antalya ve Muğla oldu.

Biletbayisi.com, 14-23 Haziran tarihleri arasındaki otobüs ve uçak bilet satış oranlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde seyahat hareketliliği yaşanıyor.

Şirketin verilerine göre, otobüs biletlerindeki satışlar yüzde 70 artarken, en çok kalkış yapılacak nokta İstanbul-Esenler Otogarı oldu.

Açıklamada, Ankara- Antalya, İzmir- Muğla ve İstanbul- Antalya otobüs biletlerinde önceki sezonlara göre büyük artış yaşandığı belirtilirken, araç kiralama sürelerinde yüzde 40 artış yaşandığı kiralamalarının yüzde 85'inin ise havaalanlarından yapıldığı kaydedildi.

Bayram tatili için hava yolunu tercih edenlerde de artış yaşandı. Yurt içi uçak bilet satışları yüzde 210 oranında arttı.

Bayram tatilinde seyahat için en çok İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı tercih edilirken, İzmir, Antalya ve Muğla en çok tercih edilen varış noktaları oldu.

Yurt dışında bayram tatilinde en çok tercih edilen şehirler arasında Paris, Roma, Barcelona, Dubai olurken, yurt içinde Bodrum, Çeşme, Kapadokya, Kaş ön plana çıktı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otobüs ve uçak bilet satışlarının daha da artması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kurban Bayramı Antalya Muğla İzmir Ulaşım Turizm Ekonomi Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! 'Şarapneller yakıt deposuna isabet etti' diye savundular

İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! "Şarapneller yakıt deposuna isabet etti" diye savundular
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title