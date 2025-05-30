Kurban Bayramı'nda Küçük Esnafa Yönelinmesi Çağrısı

Kurban Bayramı'nda Küçük Esnafa Yönelinmesi Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla esnafın durumunu değerlendirdi. Küçük esnafın desteklenmesi gerektiğini belirten Odakır, banka kredilerine ulaşımın zor olduğunu ve bu durumun piyasalardaki hareketliliği olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve yaz sezonunun da açılması ile işlerin hareketlenmeye başladığını söyleyerek, "Bayramda vatandaşlarımızın küçük esnafa yönelmesi lazım" dedi.

Esnafın krediye ulaşılabilirliği artarsa piyasanın da daha fazla hareketleneceğini söyleyen KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, "Bildiğiniz gibi yaz sezonu başladı. İşlerin de hareketlenmesi başladı. Tabii Kurban Bayramı da yaklaştı. Bunlardan dolayı çarşıda, pazarda, oto sanayilerinde bir hareketlilik var ama tabii beklediğimiz o hareketlilik yok. Bu hareketliliğin olmamasının nedenini de banka kredilerine bağlıyorum ben. Şöyle ki küçük esnaf zaten kendi birikimleri ile geçinebiliyor. Biraz daha işimi büyüteyim derse de bunun için bir krediye ulaşması gerekiyor. Biz Kredi Kefalet Kooperatiflerinden kredi veriyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, yıllık yüzde 50 gibi olan yıllık faizi yüzde 25 ile veriyor ama esnafın belli bir kısmı ulaşabiliyor. Herkes bu krediye ulaşamıyor. Bunun için de banka faizlerinin düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada esnafta ticaret bana göre şu anda çok zayıf dönüyor. Çünkü örnek veriyorum bir ev alma satma dersek, krediler aşırı yüksek. Burada da esnaf krediye ulaşamıyor. Ulaşabilse piyasada bir hareketlilik olacak. Bu hareketlilik de bankalar dolayısıyla oluyor. Devletimiz burada faiz oranlarını nasıl düşürecek bilemiyorum ama bu faizlerin düşmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Odakır, bayramda vatandaşların küçük esnafa yönelmesi gerektiğini söyleyerek, "Önümüz bayram. Burada ben özellikle vatandaşlarımızı bir konuda uyarmak istiyorum. Küçük esnafa yönelmeleri lazım. Küçük esnafın kalkınması, ayakta durması lazım. Küçük esnafımız bu ülkenin çimentosudur. Onlar olmadan büyük esnaf olmaz. Zaten fabrikalara gidin hep küçük esnaflıktan bir yere gelmişlerdir. Diğer yandan da önümüz yaz sezonu ve işlerimizin inşallah bayramdan sonra daha da açılacağını düşünüyorum. Çünkü gurbetçi mevsimi yaklaşıyor. Temmuz-ağustos aylarında biz özellikle birlik olarak havaalanında gurbetçileri karşılıyoruz. Burada amacımız şehrin ticaretini, ekonomisini canlandırmak. Bundan dolayı hareketlensin diye bu etkinlikleri yapıyoruz. Ben şimdiden Kurban Bayramı'nın özellikle esnafımıza, sanatkarımıza ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Meclis Başkanı Kurtulmuş Özgür Özel'i ziyaret ediyor

Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret! Masada tek konu var
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.