Kurban Bayramı'nda Kesilecek Kurbanlık Sayısı ve Fiyatlar Açıkladı

Kurban Bayramı'nda Kesilecek Kurbanlık Sayısı ve Fiyatlar Açıkladı
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyon 350 bin kurbanlık kesileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının küçükbaşta 13 ila 40 bin lira, büyükbaşta ise 80 ila 350 bin lira arasında değişeceğini ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda 750 bini büyükbaş, 2 milyon 600 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 350 bin civarında kurbanlık kesileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Bayraktar, Kurban Bayramı ve kurbanlık fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülke ekonomisi açısından bayramın önemine işaret etti.

Bayramın özellikle hayvancılık sektörü için can suyu olduğunu belirten Bayraktar, "Bu yıl yaklaşık olarak 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin kurbanlık kesileceğini tahmin ediyoruz. Ancak bayrama yaklaştığımız bugünlerde üreticilerimiz satışların geçen yıllara göre daha yavaş seyrettiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, kurbanlık fiyatları ve satış şeklinin illere göre farklılık gösterdiğini kaydederek, son zamanlarda büyükşehirlerde kesim fiyatının da hayvan satış fiyatına dahil edildiğini bildirdi.

Kurbanlık fiyatlarına da değinen Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Ziraat odalarımızdan aldığımız verilere göre, ortalama fiyatların hayvan başına büyükbaşta 80 bin lira ila 350 bin lira, küçükbaşta 13 bin lira ila 40 bin lira arasında değişeceği görülüyor. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 250 lira ila 380 lira, küçükbaş hayvanlarda 230 lira ila 380 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 300 lira 38 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 307 lira 52 kuruş olduğu görülüyor. Fiyatlar, geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 21, küçükbaşta ise yüzde 25,9 arttı."

Bayraktar, büyükbaş hayvanlarda hisseli satışların da yapıldığını anlatarak, hisse fiyatlarının İstanbul'da 30 bin lira ila 45 bin lira, Ankara'da 25 bin lira ila 40 bin lira ve İzmir'de 23 bin lira ila 40 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.

"Ekonomiye 602,4 milyon liralık deri kazandırılacak"

Fiyatlardaki değişimlerin nedenlerine de değinen Bayraktar, yem fiyatları başta olmak üzere işçilik, veteriner, ilaç, elektrik ve nakliye gibi masraflardaki artışların kurbanlık fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu vurguladı.

Bayraktar, bayram süresince kesilecek 750 bin büyükbaş hayvan için ödenecek paranın 90 milyar 114 milyon lirayı bulmasının beklendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bir küçükbaş hayvanın ortalama 21 bin 900 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvana ödenecek paranın 56 milyar 940 milyon lira olacağı, toplamda halkımızın kesilecek yaklaşık 3 milyon 350 bin kurbanlık için 147 milyar liradan fazla para ödeyeceği tahmin ediliyor. Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adedi yaklaşık 30 liraya satılıyor. Küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 78 milyon lirayı bulacaktır. Kesilecek 750 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri 675 milyon liraya ulaşacaktır. Standartlara uyulduğu takdirde kurbanlıklardan toplamda yaklaşık 753 milyon liralık deri geliri elde edilecektir. Kayıplar nedeniyle ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değeri 602 milyon 400 bin lira civarında kalmaktadır."

Kasaplara ödenecek bedelin de 4,4 milyar lirayı aşmasının beklendiğini belirten Bayraktar, "Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda bayram döneminde satılamayan hayvanlar, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından, üreticilerin yaptığı ek masraflar da dikkate alınarak üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyattan satın alınmalıdır. Bu, kurbanlık yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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