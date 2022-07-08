Kurban Bayramı'nda Karayolları Sorumluluğundaki Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak - Haberler

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Kurban Bayramı'nda Karayolları Sorumluluğundaki Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak

ANKA - Ekonomi
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Kurban Bayramı'nda Karayolları Sorumluluğundaki Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Yap-işlet-devret projelerini kapsamayan uygulama, bugün başladı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Yap-işlet-devret projelerini kapsamayan uygulama, bugün başladı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugün başlayan uygulama çerçevesinde18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

BAŞKENTRAY, MARMARAY VE İZBAN SEFERLERİ İLE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ ÜCRETSİZ VERECEK

9 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (Bu gece yarısı) başlayarak 12 Temmuz Salı saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz verilecek.

15 TEMMUZ'DA DA ÜCRETSİZ UYGULAMA

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında da 15 Temmuz Cuma saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz yapılacak.

ANKA / Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı TEM Otoyolu Marmaray Ekonomi Haberler

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