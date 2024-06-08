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Kurban Bayramı'nda Deri Kaybı: Yaklaşık 30 Milyar Liralık Ekonomik Değer Kaybediliyor

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Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerinin yüzülmesi ve saklanmasında gereken koşulların sağlanmaması, işlenmiş ürüne dönüştürüldüğünde yaklaşık 30 milyar liralık ekonomik değerin yarısının kaybedilmesine neden oluyor. Derilerin usulüne uygun şekilde işlenmesi halinde sektörde ciddi bir ekonomik katma değer oluşacağı belirtiliyor.

Kurban Bayramı'nda kesilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin yüzülmesi ve saklanmasında gereken koşulların sağlanmamasının, işlenmiş ürüne dönüştürüldüğünde oluşacak yaklaşık 30 milyar liralık ekonomik değerin yarısının kaybedilmesi anlamına geldiği bildirildi.

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Murat Çağlar, AA muhabirine, kurban derilerinin milli bir servet olduğunu söyledi.

Yüzme işleminde dikkatsiz hareket edilmesi nedeniyle derilerde bıçak izi ve kesikler oluştuğunu belirten Çağlar, "4 günde Türkiye'de bir yılda gerçekleşen kesimin yaklaşık yüzde 20'si yapılacak. Bu da büyükbaşta 1 milyon, küçükbaş da ise 3 milyon küçükbaş hayvana tekabül ediyor. Bu çok önemli bir ham madde, bir doğal kaynak, ekonomik bir değer." dedi.

Çağlar, yüzme işlemi ve saklama aşamalarında mümkün olduğu kadar derilere zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Büyükbaş deriye 8 kilo, küçükbaşa 2 kilo tuz

Kurban kesecek, kestirecek olanlara tavsiyelerde bulunan Çağlar, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban kesimleri ve yüzümleri sırasında bu kadar çok profesyonel kasap olamayacağı için daha çok amatör kasaplar tarafından yapılıyor. Bıçağın sivri tarafını ete gelecek şekilde kullanarak derilerde bıçak izi ve deliklerin olmaması çok önemli. Daha da önemlisi yüzümden sonra deriyi doğru şekilde muhafaza etmek. Havalar çok sıcak, 35 dereceleri gördük. Kesim anından itibaren bakteriyel faaliyetler başlıyor. Çürümeyi engellemek için derileri hemen tuzlamamız gerekiyor. Büyükbaş derisine 8 kilo, küçükbaş derisine 2 kilo olacak şekilde güzelce tuzlayıp serin bir yerde muhafaza etmemiz lazım. Kesinlikle torbaya koyup sıcak bir ortamda bekletmememiz gerekiyor. Serin bir ortamda bekletmemiz gerekiyor ve hemen derilerimizi kime vereceksek veya nereye bağışlayacaksak toplama yerlerine göndermemiz çok çok önemli."

15 milyar liraya yakın ekonomik kayba uğratıyor

Çağlar, geçen yıl Kurban bayramı'nda kesilen hayvanların derilerinin yarısının iyi korunmadığı için çürüdüğünü, bu nedenle değerlendiremediklerini anlattı.

Derilerin, işlenmesi halinde ciddi ekonomik katma değere dönüşeceğine dikkati çeken Çağlar, "İşlenmiş derilerin sektörümüzde karşılığı 2,5 milyar lira. Bu derileri nihai ürüne yani ayakkabı, çanta, cüzdan, döşeme, ceket haline getirebilirsek yaklaşık 30 milyar liralık değer çıkıyor." diye konuştu.

Çağlar, 1 milyon büyükbaş hayvanın derilerinden 15-20 milyon çift ayakkabı, 3 milyon küçükbaş hayvanın derilerinden ise yaklaşık 1 milyon ceket çıkacağını dile getirdi.

Derilerin usulüne uygun yüzülüp saklanmamasının yaklaşık 15 milyar lira ekonomik kayba yol açacağını aktaran Çağlar, "Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesinden dolayı tecrübelerimiz bize şunu gösteriyor; bu derilerin maalesef yarısını kaybetmekteyiz ya yüzüm hatasından ya da doğru tuzlanmaması veya doğru korunmamasından dolayı. O yüzden mutlaka derilerimizi iyi konserve etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bursa'da deri sektöründe firmasıyla 40 yıldır faaliyet gösteren Zeynel Aydemir de sektörde ham halde alınan derinin katma değerinin kilogram bazında 2-2,5 dolara çıktığını belirtti.

Sektörün en büyük problemlerinden biri "deri kalitesi"

Bu sayede ihracata ciddi ivme kazandırılacağını vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, firmamız ve sektörümüz adına ihracat çok önemli. İspanya, İtalya ve Uzak Doğu'ya, dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. Deri kalitesinin de bize yardım etmesi lazım. Yani sektörün en büyük problemlerinden biri deri kalitesi. Ne yazık ki dünyada olmadığı gibi bizim ülkede de yavaş yavaş kalite düşüyor. Kalite düşünce ihracat düşüyor. İhracat düşünce verimlilik düşüyor."

Kaynak: AA / Ekonomi

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