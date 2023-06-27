Kurban Bayramı'na 1 Gün Kala Hayvan Pazarlarında Yoğunluk

Bahçelievler ilçesinde bulunan Çobançeşme Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı'na bir gün kala son pazarlıklar yapıldı. Kurbanlık alımını son güne bırakanlar satış yerlerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı satıcılar satışların iyi olduğunu söylerken, bazı satıcılar ise piyasanın yavaş olduğunu ifade etti. Son güne kalan hayvanların fiyatlarının yüzde 25-30 arası düştüğü ifade edildi.

"YÜZDE 20 DÜŞÜŞ VARö

Kurbanlık alımını son güne bırakan Necmettin Şalman, "8 tane aldık. Diğerini canlı aldım. 60 bin liraya, Bir de bunu kilosu 124'de aldık. Peygamber efendimizin sünnetidir" dedi. Satıcı Mustafa Yurttaş, "4 hayvanımızın sonunu verdik. Allah kabul etsin. Bu dönem pek güzel bir pazar geçmedi. İnşallah bundan sonra güzel olur. Satıldı, şu anda bir şey kalmadı. Piyasa yavaş, şu anda İstanbul insan kalmadı. Boşaldı. Anadolu'nun adamı hep memlekete gitti. Memlekette kurban bulamıyorlar. Burada kurban kaldı. Artık hayırlısı. Yarın nasip olursa teslim edeceğiz. Yarın teslim edip ondan sonra memlekete gideceğiz Allah nasip ederse" diye konuştu. Satıcı Ersan Şahin, "Tokat Erbağ'dan geldik. İsmim Ersan Şahin. Hayvanlarımız yüzde 80 bitti. Yarın da inşallah bitecek. Birazcık bu sene tatillerin uzun olması sebebiyle satışlar yavaş. Hayırlısı olur inşallah. Yarın bitiririz diye düşünüyoruz. Yani az olan çadırlar bitti. Bizim hayvanlarımız biraz sayısı fazlaydı. 5-10 çok bir şey değil. Yani onlar da biter. Aslında çok da düşme yok. ya tabii bir yüzde 20 düşmüş oldu. Sona kaldığı için bir yüzde 20 düşüş olabilir" diye konuştu.

"YALAN OLMASIN YÜZDE 25-30 ARASINDA BİR DÜŞÜŞ OLDUöSatıcı Mert Yıldız, "Satışlar süper gidiyordu. Son 4 gün kalaya kadar, hafta sonu biraz durgundu. Hayvanlarımızı 10 bin, 20 bin aşağı olmasına rağmen de bitirdik çok şükür. Şu an 4 hayvanımız kalmış. Ağrılıyız. 04 plakaya düştü. 4 hayvanımız kaldı. Yarına kadar da onu bitiririz. Hayırlısıyla evimize döneriz inşallah. Fiyatlar bu hafta sonu düşüyor. Çünkü İstanbul, 9 günlük tatilden dolayı boşaldı. Çiftçi nakliye parasıdır. Buradaki masraftır. Geri dönme masrafından kaçındı. Daha düşük fiyatlarla satışını devam ettirdi, geri götürmemek için, hem bu hayvanı götürürsün zarar. Hem bunun yol masrafı zarar. En iyisi burada daha düşük rakamlara satıp da evine gitmek. Yüzde 25-30 arasında bir düşüş oldu. Fiyat olarak 100, 110'a verdiğimiz hayvanları 80-90'a verdik" dedi.