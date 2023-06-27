Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu. Bayram tatili dolayısıyla 2 gün kapalı kalacak ekmek fırınları başta olmak üzere alışveriş merkezleri, marketler, kuruyemişçiler, bıçak bileyicileri ile berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşandı.

Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu.

Yozgat'ta bayrama hazırlık için çarşıya çıkan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi'ni hareketlendirdi.

Bayram tatili dolayısıyla 2 gün kapalı kalacak ekmek fırınları başta olmak üzere alışveriş merkezleri, marketler, kuruyemişçiler, bıçak bileyicileri ile berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşandı

Kayseri

Kayseri'de bayram alışverişine çıkan aileler Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Özellikle giyim, bayram şekeri, ayakkabı, züccaciye, et ve süt ürünlerinin satıldığı tarihi Kapalı Çarşı, arife günü vatandaşların tercih ettiği mekanların başında geldi.

Tarihi çarşıyı ve çevresini gezip bayram alışverişlerini yapan vatandaşlar, esnafın yüzünü de güldürdü.

Niğde

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar, Yeni Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, misafirlerine ikram etmek için kuruyemiş, baklava, kahve ve lokuma yöneldi.

Kuruyemiş çalışanı Seyhan Kafalı, bayram dolayısıyla işlerinin arttığını söyledi.

Müşterilerin en çok lokum ve kahve tercih ettiğini belirten Kafalı, herkesin bayramını kutladı.

Kırşehir

Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde Ankara, Terme ve Lise caddeleri başta olmak üzere alışveriş merkezlerinde hareketlilik gözlendi.

Ambalaj ve plastik ürünleri işletmecisi Yusuf Yiğit, kurban bayramı arifesinde yoğunluk yaşadıklarını aktardı.

Arife gününde yoğunluğun arttığını belirten Yiğit, kurban için kullanılan naylon, büyük kağıt, çöp poşetleri, leğen, kova gibi ürünlere ilgi olduğunu, geç saatlere kadar iş yerini açık tutacağını söyledi.

Kasap dükkanı işleten Kırşehir Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Ünlü ise "Kırşehir'de genelde kurbanlar birinci gün kesiliyor, hava da sıcak. Vatandaşlarımız kasaplarda yoğunluk oluşturuyor ancak acele etmesinler." dedi.