Kuraklıkla Mücadelede Sorgum Bitkisi Öne Çıkıyor

Konya'da ıslah çalışmalarıyla bölgeye uyumlu hale getirilen sorgum bitkisi, kısıtlı su tüketimine rağmen yüksek verimi ve besin değeriyle dikkati çekiyor.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 2019'dan bu yana yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında bitki tohumunun birkaç yıla kadar tescillenip çiftçilere sunulması planlanıyor.

Enstitünün Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Birimi Yüksek Ziraat Mühendisi Erdal Gönülal, AA muhabirine, sorgumun, dünyada mısır ve çeltikten sonra en fazla ekilen üçüncü sıcak iklim tahılı olduğunu söyledi.

Büyükbaş hayvancılığın genel silaj kaynağı olarak mısırın kullanıldığını belirten Gönülal, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini sert şekilde gördüklerini dile getirdi.

Sorgumu, mısıra alternatif olarak bölgeye entegre etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Gönülal, "Bu bitkinin birçok özelliği var. Kuraklığa toleransı iyi, birkaç defa biçilebilen, kardeşlenme yapabilen bir bitki. Mesela mısıra 15 gün su vermezseniz strese giriyor. Büyümesini durduruyor. Sorgum ise büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Susuzluğa mısırdan çok daha iyi tepkisi olan bir bitki"

Gönülal, tüm çalışmaların merkezine suyu koyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinden dolayı su, bizim için önemli bir kriter. Çalışmalarımızda hem mısırı hem de sorgumu aynı şartlarda ektik. İki bitkiye de hem normal hem de yüzde 50 azaltarak su verdik. Normal su şartlarında verimleri birbirine yakın oldu. Yaklaşık 9 ton civarında verim aldık. Suyu yüzde 50 düşürdüğümüzde mısırın çok sert bir düşüş yaşadığını, 5 tona düştüğünü, sorgumun 7 tonlarda kaldığını gördük yani susuzluğa mısırdan çok daha iyi tepkisi olan bir bitki."

"Besin değerleri de mısıra yakın"

Su kıtlığında mısırın üretilemez duruma geldiğini anlatan Gönülal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mısırın normal su kullanımı 700, sorgumun ise 470 milimetre. Sorguma suyu yüzde 50 azalttığınızda verim yüzde 20 azalıyor. Mısırda ise suyu yüzde 50 azaltınca verim yüzde 70 azalıyor. Sert düşüş oluyor. Besin değerleri de mısıra yakın. Suyun olduğu şartlarda mısır, grubun en iyi bitkisi ama su azaldığında mısır, o özelliğini kaybediyor yani bizim gibi suyun artık sıkıntılı olduğu havzalarda mısır, düşük sularda hem kalite hem de verim açısından yeterli kapasiteye ulaşamıyor."