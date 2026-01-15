Kuraklık riskine karşı önlemlerde verimlilik ve sürdürülebilirlik ön planda

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefiyle ülke genelinde yürütülürken, bireysel sulama sistemlerine yaklaşık 12 milyar liralık hibe ve destek ödemesi yapıldı.

İklim değişikliğinin etkileriyle artan kuraklık, yağış rejimindeki düzensizlikler su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken tarımsal üretimi de etkiliyor. Bu kapsamda yaşanan kayıpların önlemesi için çok sayıda çalışma hayata geçiriliyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar çok boyutlu yaklaşımla sürdürülüyor.

Bakanlık, suyun tüm kullanım alanlarında verimli kullanılması ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla "Suda Sıfır Kayıp" temasıyla "Su Verimliliği Seferberliği"ni hayata geçirdi. Bu kapsamda, suyun korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Anadolu Bozkır Ekosistemleri için hazırlanan İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi, 2022'de yürürlüğe girdi. Belgeyle, tarımsal üretimde suyun verimli kullanılması ve iklim değişikliğine bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, bu yaklaşımın Anadolu bozkırlarında sistematik biçimde yaygınlaştırılmasını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedefliyor.

Köy bazlı verim sigortasıyla üreticilere 303 milyon lira tazminat ödendi

Ayrıca iklim değişikliğine bağlı olumsuzluklardan etkilenen üreticilere yönelik destekler devam ediyor. Yetersiz yağışlar nedeniyle 2021'in ilk döneminde buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, nohut ve mercimek üretiminde yüzde 30'dan fazla verim kaybı yaşayan 658 bin 885 çiftçiye toplam 2,6 milyar lira destek sağlandı. Tarım sigortası uygulamaları kapsamında ise 2024'te köy bazlı verim sigortası yaptıran üreticiye yaklaşık 285 bin devlet prim desteği sağlanarak 303 milyon lira tazminat ödendi.

Bireysel sulama sistemlerine yönelik hibe destekleri çerçevesinde ise 2007'den bu yana 60 bin 679 proje hayata geçirildi. Bu projelerle yaklaşık 5,5 milyon dekar alan modern sulama sistemleriyle buluşturulurken, 121 bin 358 kişinin tarımsal istihdamda kalması sağlandı. Yapılan yatırımlar karşılığında bugünün rakamlarıyla 11 milyar 938 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.

Modern sulama yatırımlarıyla yaklaşık yüzde 60 su tasarrufu sağlandı. Tarım toprakları tuzluluk, taban suyu yükselmesi ve erozyon risklerine karşı korundu. Böylece ürün veriminde yüzde 20 ila 25 arasında artış kaydedildi.

Tarımsal kuraklık tedbirleri

Tarımsal kuraklıkla mücadele kapsamında 2023-2027 dönemini kapsayan Türkiye Tarımsal Kuraklık Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı yürürlüğe alındı. Eylem planıyla tarımsal su kullanımının planlanması, gerekli tedbirlerin önceden alınması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla kuru ve sulu alanda üretim yapmak için gerekli yol haritası belirlendi.

Yapılan analizleri doğrultusunda, yer altı sularının yoğun kullanıldığı havzalarda ürün deseninde değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda yer altı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu 11 il ve 52 ilçe yer altı su kısıtı havzası olarak belirlendi. Su tüketimi yüksek ürünler yerine, mercimek, nohut, arpa, buğday, aspir, yağlık ayçiçeği ve baklagil yem bitkisi gibi daha az su isteyen ürünlerin ekimi teşvik ediliyor.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde yağış sularından daha fazla yararlanmak amacıyla yağmur hasadı projeleri de uygulanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yağmur hasadı havuzları yapımı yüzde 50 hibe desteği kapsamına alındı.

Tarımda dijitalleşme çalışmalarıyla bitkilerin ne zaman ve ne kadar suya ihtiyaç duyduğunu belirleyen dijital sulama yönetimi projeleri de yürütülüyor. Düşük kaliteli ve arıtılmış suların tarımsal sulamada kullanımı için de AR-GE çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda geliştirilen "Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi" ile su tasarrufu ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.