Kuraklık ve Enerji Maliyetleri Endüstriyel Yemek Sektörünü Zorluyor

Kuraklığa bağlı artan gıda fiyatları ve enerji maliyetleri, endüstriyel yemek sektörünü baskı altına aldı. BUYSAD Başkanı Şakir Özen, "İki fincan kahve fiyatına dört kap yemek sunmaya çalışıyoruz" diyerek sektörün yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Türkiye'de manşet enflasyonda gerileme yaşanmasına rağmen BUYSAD Başkanı Abidin Şakir Özen, gıda enflasyonundaki yükselişin sektörün maliyetlerini doğrudan etkilediğini söyledi. Başkan Özen, kuraklığın tetiklediği fiyat artışlarının ve buna eklenen enerji giderlerinin sürdürülebilirliği zorlaştıran başlıca unsurlar haline geldiğini ifade etti.

BUYSAD Başkanı Abidin Şakir Özen, gıda fiyatlarındaki artışın endüstriyel yemek sektörü için kritik bir süreci beraberinde getirdiğini belirtti. Başkan Özen, resmi verilere göre gıda fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 30'un üzerine çıktığını hatırlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamalarında bu seviyeyi teyit ettiğini kaydeden Başkan Özen, bu durumun maliyet baskısını artırdığını dile getirdi.

Manşet enflasyondaki gerilemenin sektörün yaşadığı maliyetleri yansıtmadığını vurgulayan Başkan Özen, "Genel enflasyon düşüyor ama gıda fiyatları yüzde 30'un üzerinde. Bu tablo yemek üreticilerinin maliyetlerini doğrudan artırıyor" dedi.

Abidin Şakir Özen, maliyetleri artıran diğer unsurlara da dikkat çekti. Özen, taşımalı yemek hizmetlerinde akaryakıt fiyatlarındaki artışın firmalar için önemli bir yük oluşturduğunu söyledi. Enerji maliyetlerindeki yükselişin de üretim süreçlerine doğrudan yansıdığını belirten Özen, bu gelişmelerin sektörün yükünü ağırlaştırdığını kaydetti.

Abidin Şakir Özen, fiyat-maliyet dengesine dikkat çekmek için çarpıcı bir örnek verdi;

"Bir kafede iki fincan kahve fiyatına denk gelen bir bedelle biz müşterilerimize dört kap yemek sunuyoruz. Ancak gıda fiyatlarının kuraklık etkisiyle yüzde 30'un üzerine çıkması, enerji ve akaryakıt giderlerindeki yükseliş ve işçilik maliyetleri bu dengeyi her geçen gün daha da zorlaştırıyor."

Başkan Özen, sektörün çok sıkı bir maliyet disipliniyle çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, "Firmalarımız doğru fiyatlarla ayakta kalmaya, sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyor. Ancak mevcut şartlarda rekabeti ve maliyeti yönetmek her geçen gün daha da güçleşiyor. Gıda enflasyonu gerçekten bizi çok etkiliyor. Önümüzdeki dönemde başka zorluklarla karşılaşmamamız için kamuoyunun ve hizmet verdiğimiz kurumların bu tabloyu doğru değerlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BURSA