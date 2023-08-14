Kuraklık Nedeniyle Gevaş Fasulyesi Beklenen İlgiyi Görmedi

Van'ın Gevaş ilçesinde her yıl yüzlerce ton üretilen fasulye, bu yıl kuraklık nedeniyle beklenen rağbeti görmedi.

Gevaş'ın Güzelkonak Mahallesi'nde üretimi gerçekleşen ve her yıl yüzlerce tonun il dışına gönderilen Gevaş fasulyesi, kuraklık ve susuzluk nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi. Kuraklık nedeniyle verimin yüzde 70 oranında düştüğünü aktaran çiftçiler, yetkililerden bu konuda destek istedi.

Güzelkonak Mahallesi'nde yaşayan Zahid Bayezit isimli üretici, çocukluğundan beri tarımla uğraştığını belirterek, "Dedelerimiz bu işi yapmıştı. Biz de bunu profesyonelce devam ettiriyoruz. Şu an beş dönüme fasulye ekmişim. Yılda en az 10-12 ton verim alıyorduk ama bu sene kuraklıktan dolayı verim yüzde 70 azaldı" dedi.

Gevaş fasulyesinde kılçık oranı yok denecek kadar az olduğu için vatandaşların damak tadına hitap ettiğini vurgulayan Bayezit, "Gevaş fasulyesinin lezzetinde ayrıca toprak ve suyun da etkisi var. Bazı fasulyelerde kılçık oranı yüksektir. Bu da fasulyenin hem tadını azaltıyor, hem de verim kaybına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Gevaş fasulyesinin Türkiye'nin her yerine gönderildiğini belirten Bayezit, "Bitlis, Malatya ve Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Hatta bazı çiftçi arkadaşlarımız Rusya'ya bile gönderdi" diye konuştu.

Sena Bayezit isimli üretici ise Gevaş fasulyesinin özellikle sulu yemeklerde kullanıldığını belirterek, "Gevaş fasulyesi genelde sulu yemeklerde kullanılıyor. Kuru yemeklerde çok tercih edilmiyor. Ayrıca Gevaş fasulyesi turşuda da kullanılıyor" dedi.

Bu sene kuraklıktan dolayı fasulye veriminde azalma olduğunu ifade eden Bayezit, "Geçmiş senelerde bizim için daha zordu. Çünkü daha çok buraya geliyorduk. Bu sene ise su kaynaklarında büyük azalma var. Çok sulanmadığı için verim düştü. Biz de haftada bir kere gelebiliyoruz" diye konuştu. - VAN