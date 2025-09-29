Kuraklık Mandalina Hasadını Etkiledi: Çiftçi Gökmen Ekiz, Rekolte Kaybı Yaşıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 dönümlük arazisinde erkenci mandalina hasadına başlayan çiftçi Gökmen Ekiz, arazisinde topladığı erkenci mandalinaları kasalara koyup paketleyerek kargo yoluyla kilogram fiyatı 30 TL ile 40 TL arasında şehir dışına gönderiyor. Kuraklığın etkilediği mandalina ağaçlarında hissedilir seviyede rekolte kaybı yaşandı.

Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden olan Hatay'da, sonbahar mevsimine girilirken narenciye ürünlerinin hasadına başlandı. Son 65 yılın en kurak yılının yaşanması, tarım ürünlerinde rekolte kaybına neden oldu. Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, 5 dönümlük tarım arazisinde erkenci mandalina hasadına başladı. Geçen yıl aynı ağaçlardan ortalama 300 kilogram ile 350 kilogram aralığında verim alan çiftçi Ekiz, kuraklığın etkili olmasıyla bu yıl 150 kilogram verim alıyor. Ata mesleği çiftçiliği sürdüren Ekiz; ailesiyle birlikte topladığı erkenci mandalinaları, kasalara koyup paketleyerek kargoyla kilosunu 30 TL ile 40 TL'ye direkt tüketiciyle buluşturuyor. Yıllardan beri çiftçilik yapan Ekiz, aracı olmadan sipariş alarak kargo yoluyla topladığı erkenci mandalinaları; İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Bursa gibi şehirlere gönderiyor.

"Normal şartlarda bir ağaçtan 300 kilogram ile 350 kilo verim alacakken mevsim değişikliği ve su sıkıntısından dolayı ancak 150 kilo verebiliyor"

Ailesiyle birlikte hasat ettiği erkenci mandalinaları aracı olmadan kargoyla alıcıyla buluşturan çiftçi Gökmen Ekiz, "Narenciye erkenci mandalina bahçesinde hasat başladı ama verimler iştah açıcı değil. Bu sene iklim değişikliğinden dolayı bahçemizde su sıkıntısından hepsi biraz geride kaldı ve istediğimiz verimi alamadık. Bu yıl ciddi bir kuraklık vardı. Geçen sezon kışın don oldu ve arkasından da bir su sıkıntımız var, barajımız kurudu ve suyumuz yok. Ağaçlarımızı kurtarabilmek için tankerlerle su çektiğimiz de oluyor. Bu yıl son 65 yılın en kurak yılı ne yazık ki bizim şansımıza denk geldi. Ağaçlarımızı kurtarmak için gerçekten ciddi çaba harcıyoruz. Şimdi hasat konusunda mevsimsel olarak fazla bir değişiklik olmadı ama verim bakımından oldu. Normal şartlarda bir ağaçtan 300 ila 350 kilo verim alacakken mevsim değişikliği ve su sıkıntısından dolayı ancak 150 kilo verebiliyor. Bu bahçede hiçbir şekilde zehir kullanılmaz. Bu açıdan üretmiş olduğumuz sağlıklı üretimde satışlarımız biraz daha iyi olabiliyor. Bunun haricinde dernek yardımıyla direkt tüketiciye sattığımız için aracıyı ortadan kaldırınca fiyatlarımız 30 TL ile 40 TL civarına kadar çıkıyor. Hal alanlarına baktığımızda erkenci mandalina bu kadar uğraşlardan sonra 15 ila 20 TL alan marketçi kendisi 40 - 50 TL'ye satabiliyor. Genelde bizim karımızı ve emeğimizi aracılar ve tüccarlar alıyor. Ben bu işi ata mesleği olarak anadan babadan kalma bir iş yapıyorum. Doğdum doğalı bahçenin içerisindeyiz. Topladığım erkenci mandalinaları paketliyoruz güzel ve sağlam bir şekilde kargoyla; İzmir'e, İstanbul'a ve Ankara'ya tüm sipariş veren tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY