Kuraklık Gıda Üretimini Tehdit Ediyor

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kuraklığın gıda üretimini tehdit eden en büyük sorunlardan biri olduğunu belirterek, daha az su tüketen yem bitkilerinin üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, gıda üretimini tehdit eden en büyük sorunlardan birinin kuraklık olduğunu belirterek, "Daha az su tüketen korunga, buğday, arpa, darı, tritikale, yulaf gibi yem bitkilerinin üretimi teşvik edilmeli." ifadesini kullandı.

Çelik, "16 Ekim Dünya Gıda Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını, savaşlar ve iklim değişikliğinin etkisiyle 2019'dan bu yana 122 milyon kişinin daha açlığa itildiğinin hesaplandığını ifade etti.

Yaklaşık 735 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğuna işaret eden Çelik, açlıkla mücadelede üretimin artırılması kadar gıdaya erişimin de önemli olduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Çelik, gıda üretimini tehdit eden en büyük sorunlardan birinin kuraklık olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin de içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında bulunan bazı ülkeler, kuraklık riski ile karşı karşıyadır. Son yıllarda tarımsal üretimimizi olumsuz düzeyde etkileyen kuraklıklar, düşen yağış miktarının azalması özellikle yoğun bir şekilde yer altı su kullanımına neden olmuş, bazı göllerimizde sular çekilmiş, sulak alanlarımızın bir kısmında su seviyesi azalmış, bir kısmı ise kurumuştur. Bu tablo, gıda üretimi açısından oldukça sıkıntı verici bir durumdur."

"Daha az su tüketen yem bitkilerinin üretimi teşvik edilmeli"

Kuraklığa karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Çelik, gıda güvencesinin sürdürülebilirliği için sulama suyunda tasarrufa gidilmesinin ve su kullanımının çok önemli olduğu tarımsal üretimde alternatif yöntemlerin geliştirilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.

Tarımda suyun daha verimli kullanımını sağlayan ve bu alanda yüzde 65'e kadar tasarruf imkanı veren basınçlı sulama sistemlerinin hızla yaygınlaştırılması çağrısında bulunan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Topraksız tarım uygulamaları, kurağa dayanıklı az su isteyen veya sulanmadan yetişebilen kültür bitkilerine ilişkin çalışmalar bir an evvel sonuçlandırılarak çiftçilerimize ulaştırılması sağlanmalıdır. Daha az su tüketen korunga, buğday, arpa, darı, tritikale, yulaf gibi yem bitkilerinin üretimi teşvik edilmeli, kuraklığa dayanıklı olan yem bitkileri ile ilgili çalışmalar araştırma kuruluşlarınca yapılarak yetiştiricilere gerekli tavsiyelerde bulunulmalıdır. Aksi halde susuzluğun verdiği tahribatın faturası, insanlarımızın gıda güvencesine çıkacaktır."