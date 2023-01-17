Kuraklık baş gösterdi, çiftçilere 'yağmur duası' çağrısında bulundu

Çiftçilerin uykusunu kaçıran kuraklık baş gösterdi

SİİRT - Siirt kent genelinde beklenen yağışların bir türlü gelmemesi, üreticileri tedirgin ediyor. Yaşanan kuraklık riskinin artması üzerine Siirt Ziraat Odası Hüseyin Günbat, bölgedeki çiftçilere yağmur duasına çıkılması çağrısında bulundu.

Beklenen yağışların olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Siirt'te, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticiler için yağmur duasına çıkmalarını talep eden Hüseyin Günbat, yağışların gelmemesiyle kuraklıkla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Çiftçilere yağmur duasına çıkmaları talebinde bulunan Günbat, "İlimizde yağmurlar yağmadı büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Ekinlerimizin hepsini ekmişiz bu süreçte de yağmur bekliyoruz, yağmur yağmasa çok zorluklar yaşayacağız; özellikle üretim, tahıl konusunda. Ektiğimiz hububatlar şu anda ot gibi görünüyor ama bugünden sonra acilen yağmura ihtiyaç vardır ve meteorolojiye baktığımızda 10 güne kadar bu bölgede yağmur görünmüyor bu nedenle biz zor durumdayız, uykularımız kaçıyor, gece uyuyamıyoruz. Bütün çiftçilerimizden, bütün Müslümanlardan yağmur yağması için dua etmelerini, gerekirse hocalarla yağmur duasına çıkmalarını tavsiye ediyorum. İlimizde, bölgemizde ve ülkemizde yağmurların yağması için dua etmelerini istiyorum ve talep ediyorum" dedi.