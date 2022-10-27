Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesaplarında Biriken Para 1 Trilyon 454 Milyar TL'ye Ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken para 1 trilyon 454,1 milyar TL'ye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken para 1 trilyon 454,1 milyar TL'ye yükseldi.

BDDK'nın haftalık bülteni bugün yayınlandı. Buna göre, 14 Ekim haftasında 1 trilyon 443,1 milyar TL olan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 21 Ekim haftasında 1 trilyon 454,1 milyar TL'ye yükseldi.

KREDİLER 7 TRİLYONA DAYANDI

Krediler, önceki haftaya göre 21,5 milyarlık artışla 21 Ekim haftasında 6 trilyon 909,5 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde mevduat ise 8 trilyon 292,6 milyar TL'den 8 trilyon 315,4 milyar TL'ye çıktı.

Önceki hafta 976,2 milyar TL olan tüketici kredileri miktarı geçen hafta 977,7 milyar TL'ye yükseldi. Bireysel kredi kartları ise 350,8 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklarda da kısmi gerileme gözlendi. 14 Ekim'de 161,1 milyar TL olan takipteki alacaklar, 21 Ekim'de 161 milyar TL seviyesine düştü.