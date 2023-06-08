Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları Yükselişte

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı Türk lirası mevduat (KKM) ve katılma hesapları, geçen hafta 2 trilyon 498 milyar 727 milyar liradan 2 trilyon 533 milyar 607 milyon liraya çıktı. BDDK, 2 Haziran ile biten haftaya ilişkin bülteni yayınladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı Türk lirası mevduat (KKM) ve katılma hesapları, geçen hafta 2 trilyon 498 milyar 727 milyar liradan 2 trilyon 533 milyar 607 milyon liraya çıktı.

BDDK, 2 Haziran ile biten haftaya ilişkin bülteni yayınladı. Bültende yer alan verilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 498 milyar 727 milyar liradan 2 trilyon 533 milyar 607 milyon liraya çıktı.

Aynı haftada bankaların kullandırdığı krediler 9 trilyon 128,9 milyar TL'den 9 trilyon 261,5 milyar liraya çıktı. Toplam mevduat da 10 trilyon 299,1 milyar TL'den 10 trilyon 421,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 368 milyar 875 milyon liradan 1 trilyon 366 milyar 260 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartları 699 milyar 411 milyon liradan 721 milyar 422 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacaklar geçen hafta 168 milyar 277 milyon liradan 168 milyar 139 milyar liraya geriledi.

BDDK verilerine göre, kur korumalı Türk lirası mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki artış sürüyor. Döviz kurlarındaki artışla Hazine'ye olan yükün tırmanmasına yol açan KKM ve katılım hesapları 2 trilyon 498 milyar 727 milyar liradan 2 trilyon 533 milyar 607 milyon liraya çıktı.