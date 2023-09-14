TCMB'nin yayımladığı tebliğe göre Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları değişti. 6 aya kadar vadeli KKM'lerin vade oranı yüzde 25'e çıkarılırken, 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 5'e düşürüldü.

Kur Korumalı Mevduatların (KKM) zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları değişti. KKM'nin en fazla tercih edildiği vade türü olan 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli KKM'lerin yüzde 15 olan vade oranı, yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için yüzde 15 olan zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'e düşürüldü. - ANKARA