Kur Korumalı Mevduatların Zorunlu Karşılık Oranları Artırıldı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırılarak, yüzde 15 olarak belirlendi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırılarak, yüzde 15 olarak belirlendi.

Zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yapılmasına dair Merkez Bankası Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar kapsamında Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı artırılarak, tüm vadelerde yüzde 15 olarak belirlendi.Karar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütmesinde, 21 Temmuz itibarı ile yürürlüğe girdi.