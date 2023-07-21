Üye Girişi
Haberler

Kur Korumalı Mevduatların Zorunlu Karşılık Oranları Artırıldı

Ekonomi Haberleri

RESMİ Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırılarak, yüzde 15 olarak belirlendi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırılarak, yüzde 15 olarak belirlendi.

Zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yapılmasına dair Merkez Bankası Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar kapsamında Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı artırılarak, tüm vadelerde yüzde 15 olarak belirlendi.Karar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütmesinde, 21 Temmuz itibarı ile yürürlüğe girdi.


Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title