Kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyeti azalmaya devam ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasına göre, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Bugün toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam etmiş, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi