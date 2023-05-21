Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyeti azalmaya devam ediyor

Kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyeti azalmaya devam ediyor

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasına göre, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Bugün toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam etmiş, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title