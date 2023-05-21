Kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyeti azalmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasına göre, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor.