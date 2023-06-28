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Kur Korumalı Mevduat Stopaj İstisnası Uzatıldı

Kur Korumalı Mevduat Stopaj İstisnası Uzatıldı

Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kur korumalı mevduatta (KKM) vatandaşlar için uygulanan stopaj avantajı 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Ayrıca döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranı ise yüzde 25'e yükseltildi.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kur korumalı mevduatta (KKM) vatandaşlar için uygulanan stopaj avantajı 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıca döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranı ise yüzde 25'e yükseltildi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Aralık Ekonomi Haberler

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