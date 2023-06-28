Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj istisnası uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı. Döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranı ise yüzde 25'e yükseltildi.