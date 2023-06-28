Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj istisnası uzatıldı
Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Kararı ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı. Döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranı ise yüzde 25'e yükseltildi.
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile; Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranı ise yüzde 25'e yükseltildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Ekonomi