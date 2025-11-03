Haberler

Kur Korumalı Mevduat Hesapları 34 Milyar Lira Azaldı, Kredi Hacmi Arttı

Güncelleme:
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 34 milyar 296 milyon lira azaldı ve toplam 171 milyar 15 milyon liraya geriledi. Bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi ise 97 milyar 126 milyon lira artarak 21 trilyon 405 milyar 72 milyon liraya çıktı. Tüketici kredileri 2 trilyon 653 milyar liraya ulaşırken, mevduatlar toplam 214 milyar 795 milyon lira azaldı.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 34 milyar 296 milyon lira azalarak 171 milyar 15 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Ekim haftasında yaklaşık 97 milyar 126 milyon lira artarak 21 trilyon 307 milyar 946 milyon liradan, 21 trilyon 405 milyar 72 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 214 milyar 795 milyon lira azalarak 25 trilyon 394 milyar 799 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 2 trilyon 653 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 29 milyar 89 milyon lira artarak 2 trilyon 653 milyar 307 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 638 milyar 820 milyon lirası konut, 49 milyar 248 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 965 milyar 238 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 1 milyar 152 milyon lira azalarak 3 trilyon 164 milyar 283 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artarak 2 trilyon 512 milyar 163 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 932 milyar 320 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 579 milyar 843 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 974 milyon lira artışla 519 milyar 48 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 383 milyar 76 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 113 milyar 752 milyon lira artarak 4 trilyon 649 milyar 416 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 34 milyar 296 milyon lira azalarak 171 milyar 15 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,67'si oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
