Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 15,2 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 15 milyar 200 milyon dolara düştüğünü açıkladı. DDKKM'nin mayıs ayı stok bakiyesi 3,5 milyar dolar azalış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 15 milyar 200 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin mayıs ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi mayısta 3,5 milyar dolar azalarak 18,7 milyar dolardan 15,2 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,3 milyar dolar düşüşle 16,9 milyar dolardan 14,6 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1,2 milyar dolar azalarak 1,8 milyar dolardan 600 milyon dolara indi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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