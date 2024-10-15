KUMSmall Mobilya Fuarı, Sektöre Yeni Bir Nefes Getirdi

8-13 Ekim tarihleri arasında yapılan KUMSmall Mobilya Fuarı; fuarcılığa yeni bir bakış açısı ve heyecan getirdi. 300 bin metrekare kapalı alanıyla doğal fuar alanı olan ve 365 gün fuar konseptiyle kurulan KUMSmall, fuar süresinde yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördü.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; 8-13 Ekim'de yapılan KUMSmall Mobilya Fuarı'nı değerlendirdiği açıklamasında bu fuarın Kayseri ve Türkiye mobilya sektörü için büyük kazanım olduğunu söyledi.

"Yaklaşık 90 bin ziyaretçi ağırladık"

Fuarın yapıldığı 8-13 Ekim tarihleri arasında KUMSmall'da yaklaşık 90 bin ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Başkan Sarıkaya; yurt içi ve yurt dışından gelen alım heyetleri ile toptan mobilya ticaretine, son iki gün gerçekleştirdikleri halk günüyle de perakende mobilya ticaretine büyük hareketlilik kazandırdıklarını belirtti. Katılımcı firmaların fuardan son derece memnun olduklarını da ifade eden Sarıkaya; "Bu yıl ilk fuarımızı gerçekleştirdik. Firmalarımız fuara özel modeller ve stantlarıyla fuara katıldılar. Önümüzdeki yıllarda çok daha geniş kapsamlı fuarlarla sektöre damga vuracağımızdan eminiz. Artık mobilya sektöründe KUMSmall Mobilya Fuarı gerçeği var. Bu duruma toptan ya da perakende mobilya ticaretinde yer alan hiçbir aktör kayıtsız kalamaz" dedi.

"Fuarımız büyük puzzlenin bir parçası"

KUMSmall olarak çok büyük hedefler belirlediklerini ve bu hedefler doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Ercan Sarıkaya; "KUMSmall Mobilya Fuarı, fuarcılığa yeni bir bakış açısı getirdi. Bugüne kadar fuarlarla tanışma fırsatı bulamayan KOBİ'lerimiz de, Türkiye'nin en büyük markaları da fuarımızda yer aldı. 300 bin metrekare gibi devasa bir kapalı alanda gerçekleştirdiğimiz fuarımız, sektörün dünyadaki en önemli fuarlarından olmaya aday. Gelecek yıllarda etkisini çok daha iyi gösterecektir. Fuarımız aynı zamanda büyük puzzleın bir parçası. Toptan ve perakende ticaret için hazırlıklarını sürdürdüğümüz e ticaret platformlarımız, Türkiye ve dünyanın önemli firmalarıyla yapacağımız iş birlikleri ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız yeni çalışmalarla KUMSmall gerçeği herkes tarafından kabul edilecek. Hedefimiz, KUMS isminin açılımında olduğu gibi uluslararası mobilya ticaretinin merkezi olmak" diye konuştu. - KAYSERİ