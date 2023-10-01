Kumluca Zeytinyağı Fabrikası Yeni Sezon İçin Üretime Başladı

KUMLUCA Ziraat Odası bünyesinde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikası 2023- 2024 sezonu için üretime başladı. Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, bu yıl hava şartları nedeniyle zeytin rekoltesinde yüzde 70 kayıp olduğunu söyledi.

Kumluca'da 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasına yeni sezonun ilk zeytinleri çiftçiler tarafından hasat edilerek götürüldü. Fabrikanın açılış gününde Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hidayet Kökce, "2023- 2024 zeytin sezonunda bugün itibari ile zeytinlerimizi yağa dönüştürmeye başladık. Çiftçilerimizin ürünleri bol ve bereketli olsun. Ancak bu yıl geçen yıllara göre rekolte düşüklüğü yaşanıyor. Zeytin rekoltesinde yüzde 70'lik bir düşüş var. Fabrikamızın geçen yılki günlük yağ sıkma kapasitesi 120 tondu. Bu yıl fabrikamıza yeni bir makine entegre ederek 200 tona çıkardık. Bu yıl maalesef hava şartlarından dolayı yüzde 70 kaybımız var. Fabrikamız bugün itibarıyla açıldı. Ocak ayının ilk haftasına kadar, yani son zeytini yağa dönüştürünceye kadar açık kalacaktır. Geçen yıl 500 bin tonun üzerinde yağ elde etmiştik. Bu yıl 300 bin ton gibi bir oranda yağ elde etmeyi ümit ediyoruz" dedi.

15 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılan Kumluca'da her yıl yaklaşık 500 bin tonun üzerinde zeytinyağı elde ediliyor. Ziraat Odası dışında Finike ilçesinde de bir zeytinyağı fabrikası bulunuyor. Demre, Finike ve Kumluca bölgelerinin zeytinleri bu fabrikalarda sıkılıyor. (DHA)