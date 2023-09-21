Kumluca'da 130 Milyon Fidan Toprakla Buluştu

Kumluca'da 2023-2024 üretim sezonu için domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak çeşitlerinin ekimi olmak üzere 45 bin dekar alanda toplam 130 milyon fidan toprakla buluştu. Kumluca'da geçen yıl 2022-2023 örtü altı sebze üretiminde ise büyük bir hasat gerçekleşti.

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da 2023-2024 üretim sezonu için domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak çeşitlerinin ekimi olmak üzere 45 bin dekar alanda toplam 130 milyon fidan toprakla buluştu.

Kumluca'da güz, kış ve bahar olmak üzere 3 ayrı dönemlerde sebze ekimi yapılıyor. İlçede 24 bin 420 dekar alanda domates, 14 bin 500 dekar alanda biber, 3 bin 170 dekar alanda salatalık, 3 bin 300 dekar alanda patlıcan, 700 dekar alanda kabak ve 2 bin 500 dekar alanda da kavun üretimi olmak üzere toplam 45 bin dekar alanda 130 milyon fidan ekimi yapılıyor. Kumluca'da geçen yıl 2022-2023 örtü altı sebze üretiminde 412 bin ton domates, 17 bin ton biber, 46 bin ton salatalık, 43 bin ton patlıcan, 6 bin ton kabak ve 22 bin ton kavun hasadı yapıldı.

Fidanları dikim yapmadan önce temiz suya sokan çiftçi önce toprakla buluşturuyor ve dikimden sonra da sifon hortumu ile can suyu veriyor. Kokteyl çeşidi domates eken Orhan Gök, "Yeni bir sezon yeni bir umut demektir. Bismillah çektik dikiyoruz. Allah tüm çiftçilerimize kazancını hayırlı bereketli eylesin. 5 dönüm küçük domates diktim. 15 Eylül'de örtü altı sebze sezonuna başladık. 15 – 20 Haziranda sona erer diye düşünüyoruz" dedi.

Üreticiler, hayırlı, bereketli ve afetsiz bir yıl dileğinde bulundu. - ANTALYA