Kulu'da 2025 Yılı Tarımsal Ekim Alanları Belirlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde 2025 yılı üretim sezonunda kaç dekar alanda ekim yapılacağı belirlendi.

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Güven, ilçe genelinde ekim yapılacak tarım alanlarıyla ilgili bilgi verdi. İlçe Müdürü Güven, "2025 yılı üretim sezonunda, Kulu genelindeki sulu ya da susuz tarımsal alanlarda yapılacak ekim ve dikimlerde, çiftçilerin beyanlarına göre yaklaşık olarak 135 bin dekarlık alana arpa, 380 bin dekarlık alana buğday, 5 bin 500 dekarlık alana kimyon, 100 bin dekarlık alana yeşil mercimek, 20 bin dekarlık alana nohut, 4 bin dekarlık alana yağlık ayçiçeği ve 7 bin 500 dekarlık alana da şeker pancarı ekimi gerçekleşecek. Şu anki yapılan müracaatlarda bu sonuca varıldı. Çok önem arz etmeksizin bu miktarlarda az da olsa değişiklik olabilir. Çiftçilerimize 2025 yılı üretim sezonunda bol verimler ve hayırlı yıllar diliyorum" dedi. - KONYA