Kültürel ve Endüstriler Dijital Hub Projesi Denizli OSB ile İşbirliği Yapacak

Ülkenin oluşturucu endüstrilerin ve üretim sektörünün uluslararası gücünü artırmaya katkı sunmayı hedefleyen 'Kültürel ve Endüstriler Dijital Hub Projesi' ekibi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yetkilileri ile bir araya geldi.

Ülkenin oluşturucu endüstrilerin ve üretim sektörünün uluslararası gücünü artırmaya katkı sunmayı hedefleyen "Kültürel ve Endüstriler Dijital Hub Projesi" ekibi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yetkilileri ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği IPA Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından fonlanan Create In Izmir "Kültürel ve Oluşturucu Endüstriler Dijital Hub Projesi" çerçevesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden IEU +KREA Direktörü Dr. Sevay İpek Aydın, proje asistanı Aslı Doydu, Create In Izmir Projesi uzmanlarından Begüm Tatari, teknik destek ekibinden takım lideri Tomas Cernevicius, kilit uzman Emir Dzanic, proje asistanları Selen Kaynak ve İlksen Savaş Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Bölge Müdürü Ahmet Taş ile Denizli OSB Toplantı Salonunda bir araya gelen heyet, proje hakkında bilgi verdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İEÜKREA) tarafından yürütülmekte olan projenin EGİAD, İzmir Vakfı ve İZKA ortaklığıyla oluşturucu endüstrilerin rekabetçi üstünlüğünü bölgede sağlarken, imalat ve turizm sektörü şirketlerini güçlendirmeyi hedeflediği belirten IEU +KREA Direktörü Dr. Sevay İpek Aydın, "İzmir, Aydın, Denizli, Afyon, Uşak, Manisa, Kütahya ve Muğla dahil olmak üzere tüm Ege Bölgesi'nde başta Dijital Oyun ve Dijital Sanatları destekleyen Bilişim/Yazılım, Tasarım, Sinema/Televizyon ve diğer oluşturucu endüstrilere odaklanan proje, ülkemizde oluşturucu endüstrilerin ve üretim sektörünün uluslararası gücünü artırmaya katkı sunmayı, üretim veya turizm sektöründe faaliyet gösteren paydaşların, projenin hizmetlerinden faydalanarak pazarlama iletişimi, marka geliştirme, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, moda/tekstil tasarımı gibi tasarımın farklı kulvarlarında işletmelerini geliştirme imkanı sağlamaktadır. Create in İzmir Dijital Hub ortamının sunacağı imkanlarla şirketlerin görünürlüklerini artıracağı ve hizmetlerini farklı sektörlerde ulusal ve uluslararası alanda geliştirme imkanı bulabilecekleri, ayrıca, proje süresince, düzenlenecek olan Hackathonlar, Ideathonlar ve Kreatonlar tasarım yarışması ve Expo'ya katılarak iyi fikirleri tanımaları ve ticarileştirme veya yatırım için bir fırsat bulma imkanına kavuşacaklar" dedi. - DENİZLİ