Kültürel İnovasyonda Kadınlar: Türkiye İnovasyon Haftası 2025'te Öne Çıktı

Ticaret Bakanlığı Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Daire Başkanı Duygu Yaygır, oluşturdukları kümeleme projesiyle toplumun dezavantajlı üyelerinin ekosisteme katılmasına, ihracat ve üretimle kendi ayakları üzerinde durabilmesine ilham olduklarını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin ikinci gününde moderatörlüğü Lighthouse VFX Başkan Yardımcısı Gamze Şernaz tarafından yapılan "İlhamdan Etkiye: Kültürel İnovasyonda Kadınlar" paneli düzenlendi.

Oturumda konuşan Ticaret Bakanlığı Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Daire Başkanı Duygu Yaygır, bir işe ya da projeye başlarken işin ya da projenin tüm kreatif ekosisteme katkısına ve sinerjiyi daha nasıl yoğunlaştırabileceklerine baktıklarını dile getirdi.

Yaygır, farklı ölçeklerdeki işletmelerin etkilerinin füzyonlanmasının kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu, bizim için politika yapma, bu politikanın hayata geçmesi aşamasında kullandığımız enstrümanların tasarım ve kurgusu açısından çok önemli. Katkı ve etkiyi ölçümlemek için oldukça vakte ihtiyacımız oluyor." diye konuştu.

Kümeleme projeleri oluşturduklarını da aktaran Yaygır, "Biz bu kümelerde küçük ölçekli firmalarımızı ve sektördeki büyük oyuncuları bir araya getiren, belki bunları bir miktar mentorlayan bir kurgu hayal ettik. Toplumun farklı, dezavantajlı üyelerinin de ekosisteme katılması, ihracatla, üretimle kendi ayaklarının üzerinde durabilmesine ilham olduk." ifadelerini kullandı.

"Korku eşiği aslında aktivasyona geçilmesi için kişiye güç veren bir kıvılcım"

Sumerian Küratör ve Plastik Sanatçı Elçin Sümer de korku eşiğinin aslında aktivasyona geçilmesi için kişiye güç veren bir kıvılcım olduğunu ifade etti.

Sümer, korkunun, kalbe düşen ilham ışığını yaratım sürecine geçirme motivasyonu olduğunu belirterek, "Eğer kalbine bir şey dokunuyorsa onu gerçekleştirmek yaratıcılığın en temel başlangıç pırıltısıdır. Ben o pırıltıya sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir şeyde korkumuz varsa korku pırıltısı gelmişse doğmaya çalışan güzel bir şeydir." diye konuştu.

Sanatçı ve Oyuncu Burcu Biricik ise oyunculuğun, sinemanın, tiyatronun toplum üzerinde çok büyük bir etkisi bulunan bir inovasyon biçimi olduğunu söyledi.

Son dönemde daha psikolojik derinliği olan katı karakterleri oynama şansı bulduğunu aktaran Biricik, "Bizim gençlere, bu mesleğe katacakları inovasyona çok ihtiyacımız var. Burası toplumumuz için o gençlere bir merdiven olacak." açıklamasını yaptı.

" İnovasyon, aslında var olanı güzelleştirmek, değiştirmek ve zamana uydurmaktır"

Artenpreneur ve Kreksa Kurucusu Dr. Funda Lena, herkesin içinde bir kıvılcım olduğunu, ancak bu kıvılcımın ilhamdan etkiye dönüşme sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşılabildiğini ve bu nedenle istenen etkinin her zaman yaratılamadığını vurguladı.

Sunucu ve Yapımcı Tanem Sivar Dirvana ise inovasyonun sadece sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm olmadığını ifade ederek, aslında var olanı güzelleştirmek, değiştirmek ve zamana uydurmak anlamına geldiğini söyledi.