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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük artışla 45.2 milyon...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük artışla 45.2 milyon oldu.