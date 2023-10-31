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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük artışla 45.2 milyon...

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Ekonomi Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük artışla 45.2 milyon oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük artışla 45.2 milyon oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Seyahat Turizm Politika Ekonomi Haberler

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