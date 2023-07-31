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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Ayasofya'da depreme karşı güçlendirme restorasyonuna geçiliyor.

Ekonomi Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Ayasofya'da depreme karşı güçlendirme restorasyonuna geçiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Ayasofya'da depreme karşı güçlendirme restorasyonuna geçiliyor. Bütün çalışmalarda Ayasofya, ziyarete ve ibadete açık olacak. Minarelerden ilk olarak İkinci Beyazıt minaresi sökülüp onarımı yapılacak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ekonomi Haberler

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